Elon Musk, dueño de Twitter, compareció en juicio por fraude de ‘tuits’ de Tesla

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, subió al banquillo el viernes en el juicio por fraude que se le sigue en el estado de California, acusado de mentir en tuits sobre la venta de la compañía de automóviles eléctricos y su eventual salida de bolsa, castigando a los inversionistas.

Musk subió al estrado llamado por los abogados de los inversionistas, que le acusan de haberles costado millones de dólares en 2018 por sus tuits “falsos” sobre la obtención de fondos para pagar a los accionistas 420 dólares por acción.

Esos tuits lanzaron el precio de las acciones de Tesla a una montaña rusa y los accionistas acusan al magnate de haber actuado de manera imprudente en un esfuerzo por exprimir a los inversores que habían apostado en contra de la compañía.

Musk, quien compró Twitter en octubre, restó importancia al poder de sus tuits y señaló que una vez publicó que pensaba que el precio de las acciones de Tesla era demasiado alto y “subió más, lo que es contrario a la intuición”.

“Lo que estoy tratando de decir es que la relación causal claramente no existe simplemente por un tuit”, dijo Musk en un testimonio que duró 30 minutos y que continuaría el lunes. Los testimonios del juicio comenzaron el miércoles.

Elon Musk sorprendió al mundo al comprar la red social Twitter. - Foto: Getty Images / NurPhoto / Colaborador

Nicholas Porritt, que representa al demandante principal Glen Littleton y otros inversionistas de Tesla, dijo que los tuits llevan a “personas normales” a perder “millones y millones de dólares”.

Llamado como el primer testigo, Littleton, de 71 años, dijo que invirtió mucho en Tesla en 2018, de una manera que esperaba que el precio de las acciones subiera a 500 dólares o más.

Elon Musk estuvo en el mundial de Qatar y firmó autografos como toda una celebridad. - Foto: Twitter: @AlertaMundial2

Littleton declaró que estaba “bastante conmocionado” por el tuit de Musk sobre la adquisición de la empresa a 420 dólares la acción porque amenazaba casi todo el dinero que había invertido en Tesla. Se espera que el juicio dure unas tres semanas.

¿Cuánto dinero ha ganado Elon Musk en la subasta de Twitter?

Desde la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, las cosas andan un poco convulsionadas, debido a que el magnate ha realizado cambios abruptos.

Todo parece indicar que sus ideas revolucionarias no funcionaron del todo, por lo que los resultados esperados no llegaron. En primera instancia, comenzó a despedir a varios ejecutivos de la compañía y luego anunció el cobro por verificar la cuenta, lo que llamó Twitter Blue.

Asimismo, el cambio de la interface del timeline tampoco resultó ser un anuncio que emocionara a los usuarios; sin embargo, los planes de Musk no se detienen ahí, ya que sigue promoviendo cambios que buscan hacer mucho más atractiva y rentable la red social del pajarito.

Por ejemplo, el magnate ordenó una subasta gigante del mobiliario de la compañía, donde destacan ciertos elementos y algunos aparatos tecnológicos que estaban en las instalaciones.

En el sitio Heritage Global Partners se comenzó a promover la venta de diferentes bienes que quedaron en desuso gracias a los despidos que ordenó Musk y a la renuncia voluntaria de otros empleados que no quisieron ver cómo el magnate intentaba poner todo al revés.

(Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

No obstante, esta noticia no cayó muy bien en ciertos sectores, debido a que un representante manifestó lo siguiente: “si alguien piensa de verdad que los ingresos de la venta de un par de ordenadores y sillas pagarán las facturas que tiene la empresa, no es muy listo”.

El dinero que ha ganado Elon Musk en la subasta

Mesa de conferencias: 10.500 dólares.

Letrero de neón de 3 metros: 40.000 dólares.

Silla Eames: 1.400 dólares.

Cafetera exprés: 10.500 dólares.

Maceta de 1,80 metros: 15.500 dólares.

Otros artículos que han estado a la venta son barriles de cerveza, un horno asador y una silla de trabajo de alto rendimiento.

*Con información AFP.