En video: una mujer trans de Brasil fue brutalmente golpeada por la Policía en Italia; esta es la historia

Una mujer transgénero brasileña fue brutalmente golpeada por la Policía italiana en un ataque grabado en video en la ciudad de Milán.

La mujer habría sido golpeada por tres policías, que le pegaron con el bolillo o bastón, primero en la cabeza, luego en las costillas, inicialmente. Luego, ya entregada y sobre el suelo, la mujer fue nuevamente golpeada con fuerza con el bolillo y pateada. Los agentes además le aplican gas pimienta en la cara, a pesar de que se encuentra con las manos levantadas y quieta.

Las imágenes se hicieron virales, la mujer trans de 41 años interpondrá una demanda por tortura y lesiones corporales, de acuerdo con declaraciones de su abogada. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Demanda

Las imágenes se hicieron virales, la mujer de 41 años interpondrá una demanda por tortura y lesiones corporales, de acuerdo con declaraciones de su abogada, de esta martes 30 de mayo.

Por su parte, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, donde se produjo la agresión, confirmó que los policías se enfrentarán a medidas disciplinarias por el incidente del pasado jueves, al tiempo que la Fiscalía abrió una investigación.

Los hecho sucedieron en Milán, Italia - Foto: Getty Images

La abogada de la víctima, Debora Piazza, dijo a AFP que su cliente, conocida por el seudónimo Bruna, fue abandonada herida en un carro patrulla cerrado durante 20 minutos: “En ese momento tenía problemas para respirar y pensó que se estaba muriendo”, dijo la abogada.

La mujer decidió interponer una denuncia por tortura y daños corporales agravados por abuso de cargo público y discriminación, dijo Piazza. Un fiscal de Milán confirmó que está investigando las denuncias de brutalidad policial contra “una mujer transgénero brasileña de 41 años”.

Según Daniele Vincini, jefe del sindicato policial SULPL, en declaraciones al periódico Corriere della Sera, los agentes solo golpearon a la mujer “para someterla” porque les habría estado escupiendo sangre en la cara y se vieron obligados a “hacer lo que pudieron”.

En Milán, 3 policías atacan brutalmente a una mujer trans. Esto pasa con las disidencias cuando la ultraderecha las criminaliza. En Italia Giorgia Meloni, en Chile José Kast. pic.twitter.com/5CqnW86bXX — Cola cuarentón (@ColaCuarenton) May 25, 2023

Las versiones

Aunque han circulado en redes sociales versiones de parte de cuentas de tendencia de extrema derecha, que aseguran que la mujer estaba desnuda frente a un colegio de niños antes de ser capturada, la mujer ha negado esa versión.

También se ha dicho que había afirmado que contagiaría a las personas que se encontraban en el lugar con SIDA, el medio local Milano Corriere incluye declaraciones al respecto que niegan esa versión: “No me desnudé y no molesté a ningún niño. Allí no había niños”, afirma.

Bruna, como se hace llamar es originaria de la ciudad de Fortaleza, en Brasil, y lleva 29 años viviendo en Milán: “Ahora estoy bien, pero ayer tuve dolor de cabeza y ardor en los ojos”, declaró al medio mencionado, después del ataque.

“Estaba nerviosa, es verdad. Estaba discutiendo con cinco peruanos borrachos que me insultaban” afirma Bruna, cuando le preguntan por el momento en que fue capturada. Dice que en ningún momento amenazó a nadie y niega que hubiera hablado de contagiar a alguien de SIDA.

“No es absolutamente cierto. Lo único que hice fue morderme la mano con nerviosismo. Cuando me enojo, me enojo, pero no soy violenta. Estaba enojada porque me llevaron a mí y no a ese grupo de peruanos que me insultaron”.

Dice que los policías la llevaban en un carro “Me subieron al auto. Empecé a quejarme y me decían “cállate, cállate, pórtate bien”. Así que golpeé la cabeza contra el vidrio que divide el carro de policía, dice que el el jefe ordenó que detuvieran el carro: “Ahora vamos a darle una paliza”, dijo el agente. Luego la cogieron del pelo, ella intentó escapar y salió corriendo, se escondió en el lugar donde la encontraron y la golpearon.

