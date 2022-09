Encuentran extraña estructura, al parecer más antigua que las pirámides de Egipto

La Academia Checa de Ciencias (IAP) reveló el hallazgo de una estructura neolítica que al parecer es más antigua que las pirámides egipcias y Stonehenge. El hallazgo se dio luego de que varios arqueólogos excavaran una zona determinada en República Checa, los profesionales en el tema bautizaron al descubrimiento como Redondel de Praga.

Los expertos informaron que la estructura tiene un diámetro de 55 metros aproximadamente, lo que indica que es similar a la Torre de Pisa en cuanto a su longitud. Aún se desconoce los motivos que llevaron a que esa civilización construyese esa estructura; sin embargo, se considera que fue milenios atrás y que fue empleada por determinadas personas como centro económico o religioso.

“Está claro que formaban parte de la cultura de la cerámica acariciada, que floreció entre 4900 a. C. y 4400 a. C. en plena Edad de Piedra”, destacó Jaroslav Řídký, portavoz del Instituto de Arqueología de la Academia Checa de Ciencias (IAP), en National Geographic.

Este descubrimiento se llevó a cabo en la década de los 80, cuando varios obreros trabajaban en el lugar con el fin de construir tuberías de gas y agua, tras este primer hallazgo los investigadores han estado excavando en la zona con el fin de encontrar más estructuras. Se espera que los nuevos hallazgos logren determinar de qué civilización se trata.

Redondel de #Praga 7000 años



Posee 2000 años más que #Stonehenge es la #arquitectura más antigua de #Europa.

Con un diámetro de 55 m piensan q es la estructura central de otro conjunto. La #arqueología ignora la civilización q la construyo.



Academia de Ciencias

República #Checa pic.twitter.com/s3qKswlx2J — Realidad Distópica (@RDistopica) September 23, 2022

Hasta el momento se ha encontrado fragmentos de cerámica, huesos de animales y herramientas hechas a base de piedra. Para poder determinar la fecha de construcción de la estructura, los arqueólogos someterán a pruebas de carbono los restos encontrados.

Miroslav Kraus, director de la exploración, explicó que pese a que se han encontrado estructuras de este tipo en Europa Central, ninguna es tan antigua como esta; además, reveló más detalles de los materiales que la componen.“Visto desde arriba, consiste en una o más zanjas circulares anchas con varios huecos que funcionan como entradas. La parte anterior probablemente estaba revestida con postes de madera, tal vez con barro cubriendo los huecos”.

Asteroide que golpeó a la Tierra solo habría acelerado la extinción de los dinosaurios

Nueva evidencia fósil respalda la hipótesis de que los dinosaurios no eran muy diversos antes de su extinción y habían disminuido en general durante la última parte del Cretácico.

Hace casi 66 millones de años, un gran asteroide golpeó la Tierra y contribuyó a la extinción global de los dinosaurios, dejando a las aves como su único descendiente vivo.

La mayoría de los datos científicos sobre los últimos días de los dinosaurios provienen de América del Norte. Aunque algunos estudios publicados sugieren que las poblaciones de dinosaurios prosperaban bastante antes de la extinción, otra investigación más detallada ha sugerido que los dinosaurios estaban en declive, lo que preparó el escenario para su eventual extinción masiva.

Tiranosaurio rex - Foto: Christie's

Al examinar el registro de dinosaurios en China, los investigadores del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados (IVPP) esperaban determinar si esta tendencia a la baja también se extendía a Asia. Estudiaron más de 1.000 huevos y cáscaras de huevo de dinosaurio fosilizados de la cuenca de Shanyang en el centro de China. Estos fósiles provinieron de secuencias de rocas con un espesor total de unos 150 metros. Publican resultados en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los investigadores obtuvieron estimaciones detalladas de la edad de las capas de roca mediante el análisis y la aplicación de modelos informáticos a más de 5500 muestras geológicas. Esto permitió a los científicos crear una línea de tiempo de casi 2 millones de años al final del Cretácico, con una resolución de 100.000 años, que representa el período justo antes de la extinción. Esta línea de tiempo permite comparaciones directas con datos de todo el mundo.

*Con información de Europa Press.