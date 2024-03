¿Es Nayib Bukele de izquierda o de derecha? Biógrafo del presidente salvadoreño responde

Geovani Gáleas: Es importante aclarar eso, porque hay bastantes confusiones originadas con la visita que el presidente de El Salvador le hizo al CEPAC en Washington. Yo lo veo de esta manera, creo que, coyunturalmente, Bukele, Trump y Milei están en un mismo bloque que se define por intereses estratégicos, nacionales y geopolíticos, pero no se define por afinidad ideológica. Es como la diferencia que hay entre un frente y un partido, a un frente no lo une la afinidad ideológica, sino un enemigo común.

Eso no lo define como alguien de derecha. Y por ejemplo, una visita a China no lo define en absoluto como un hombre de izquierda, el presidente Bukele muy deliberadamente y explícitamente se ha negado a prolongar ese polo de oposición histórica, el cual nos ha hecho mucho daño en El Salvador, que es el tema ideológico de izquierdas y derechas. El mandatario salvadoreño no toma esa ruta. Él no se ha definido en esos términos polarizadores de ambas ideologías.