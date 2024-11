Mundo

España: inundaciones causan tormenta política. Pedro Sánchez defiende su gestión y se despacha contra la oposición

“Yo no creo que el sistema haya fallado”, el problema ha sido “algunas personas (...) que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella”, dijo Sánchez.