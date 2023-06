“Estaba mucho más cómodo con el presidente Santos que con el Gobierno Petro”: José Manuel García-Margallo, ex Ministro de Asuntos Exteriores de España

El ex ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y ahora miembro del parlamento Europeo, José Manuel García-Margallo habló en SEMANA sobre las elecciones autonómicas que tuvieron lugar el fin de semana pasado en España.

El eurodiputado y actual miembro del Partido Popular habló de Pedro Sánchez y criticó el adelanto de elecciones como una medida que busca beneficiar sólo al presidente del gobierno español, también hizo una reflexión sobre el escenario de cara a las próximas elecciones y los objetivos del Partido Popular en medio de una notable crisis política en el país.

El ex ministro José Manuel García-Margallo habló del gobierno de Gustavo Petro - Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de Pedro Sánchez de adelantar elecciones y disolver las Cortes Generales?

José Manuel García-Margallo: Es contraria a toda lógica política, no tiene demasiado sentido el disolver las cortes y convocar elecciones generales cuando su partido ha tenido un revés y ha sumido a todos los socialistas y especialmente a los cuadros que están en este momento en las instituciones y cercanos a las instituciones, a una enorme angustia por la incertidumbre de su futuro, es decir, la pregunta es: ¿Qué tipo de campaña van a poder hacer personas que lo que están es preocupadas por por su inmediato futuro? Es difícil de entender que Pedro Sánchez, que depende fundamentalmente de la acción de estos colaboradores, disuelva.

La segunda razón es que España pierda la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio. Es obvio que todos los departamentos, funcionarios, etcétera lo que están es mucho más inquietos por cuál va a ser el el futuro gobierno por las acciones cotidianas que una que una presidencia plantea. A partir del 23 de julio puede haber un cambio, un cambio de gobierno y por tanto, que el que continuase con la gestión diaria de la presidencia fuese un gobierno en funciones que sabe que sus días están, están contados.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno Español - Foto: Europa Press via Getty Images

Pedro Sánchez ha pensado exclusivamente en su salvación personal, ya había una marea de fondo en el partido que les preocupaba la deriva que estaba teniendo Pedro Sánchez, una deriva que afectaba tanto al porvenir de España como al porvenir del Partido Socialista Obrero Español. Pedro Sánchez candidato y Pedro Sánchez, presidente son absolutamente antitéticos. Pedro Sánchez, candidato, aseguró que el referéndum de secesión declarada inconstitucional por nuestra Corte Suprema y era una rebelión, aunque no hubiese habido violencia y es más, que pensaba restaurar el éxito de convocatoria de referéndum ilegales.

Y en tercer lugar, que en ningún caso preveía el indulto para los participantes o los responsables de los golpistas. Pedro Sánchez ha hecho los indultos, ha negado que hubiese rebelión, ha derogado al derogado el delito de sedición y ha rebajado el delito de malversación para que no afecte a los líderes que utilizaron el dinero público para financiar una consulta ilegal. Eso alegraba enormemente a muchos de sus compañeros.

En segundo lugar, en el tema, en su relación con con los partidos nacionalistas vascos, él ha demostrado una preferencia y una enorme debilidad con Bildu, que es el partido heredero de de ETA, que incluyó 44 condenados por delitos de terrorismo y siete de ellos por delitos de sangre que no han mostrado el arrepentimiento de sus listas. Eso ha determinado que en la campaña esto haya sido un elemento central.

SEMANA: ¿Cómo se debería organizar la coalición después de las municipales y de cara a las generales, especialmente entre VOX y el PP?

JMG: Pues sobre las elecciones que aquí se han celebrado son elecciones locales y elecciones autonómicas. No se han celebrado elecciones nacionales donde se dirimen las grandes cuestiones ideológicas y las cuestiones de principio y de gran estrategia. El Partido Popular, pase lo que pase y cual sea la estrategia que se adopte, lo que sí tiene es que fijar las líneas rojas que no se pueden cruzar para que no haya equívocos en un gobierno de un hipotético gobierno de coalición.

Ni un paso atrás en materia de violencia de género, nosotros somos automanistas, creemos que es verdad que hay que mejorar el funcionamiento del Estado de las autonomías, eliminando duplicidades y ahí hay que completar el Estado de las autonomías, una ley de financiación autonómica que está pendiente en 2014, pero en su caso estamos dispuestos a derogar las autonomías, entre otras cosas porque están consagradas entre los fundamentos de la Constitución.

El actual miembro del Partido Popular de España habló de las elecciones autonómicas en su país y de Pedro Sánchez - Foto: Cortesía

En tercer lugar, en materia económica, VOX bebe en las fuentes de Trump de la idea de creer en un mercado prácticamente sin regulación y sin compensación social. La regulación del mercado para evitar concentraciones de poder económico que acaba siempre con la competencia y con el mercado y la compensación social para atender a los más vulnerables, a los que se quedan atrás son esenciales; muy distintas a nuestras concepciones.

Sobre la unión Europea para VOX y los partidos que se sientan con él en el Parlamento en Bruselas son los polacos, los húngaros, los soberanistas italianos, los soberanistas franceses, etcétera, no creen en que exista un sustrato, un dios constituyente europeo. Nosotros creemos que sí, en una constituyente que se basa en los pilares de la democracia y la libertad griega, el derecho romano, la solidaridad o la compasión judeo cristiana es la Ilustración, el progreso es la Revolución Francesa, la Revolución americana, etcétera Y creemos que el proyecto europeo debe seguir avanzando en un mundo controlado por dos dos hegemonías China y Estados Unidos.

El secretario general de Vox, Santiago Abascal, da declaraciones a los medios de comunicación frente a la estatua de Don Pelayo, en el santuario de Covadonga, el 15 de mayo de 2023 en Covadonga, Cangas de Onís, Asturias, España. - Foto: Europa Press via Getty Images

Y finalmente, el último de los de los de las líneas rojas que tenemos que plantear es que nosotros creemos en el orden internacional que nos dimos en el año 45 y que se ha materializado en las instituciones internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas y por supuesto en todo lo que de esas instituciones internacionales Naciones Unidas, pero también en la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, como son el cambio climático, que nosotros seguimos considerando el reto número uno en nuestro mundo. Esas son diferencias que nos separan.

SEMANA: ¿Cómo ve el tema de los candidatos? ¿Quién representará al PP en las próximas elecciones?

JMGM: Está resuelto el candidato del Partido Popular es Alberto Núñez Feijóo, quien lleva escasamente un poquito más de un año, tomó posesión en abril después de unas convulsiones importantes del Partido Popular, ha logrado unir el partido como no lo había estado en mucho tiempo, eso se escenificó en el abrazo entre Aznar y Rajoy y ha logrado un triunfo espectacular en materia autonómica y municipal. Nadie duda y nadie discute que nuestro candidato es Alberto Núñez Feijóo. Sobre eso no hay la menor duda.

El líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoo, hablando durante el mitin de clausura de la campaña electoral del Partido Popular (PP), antes de las elecciones regionales - Foto: LightRocket via Getty Images

SEMANA: Respecto a la derrota de la izquierda como se vio en las elecciones autonómicas, ¿usted cree que que también va a pasar lo que pasó en España con los países aquí en Latinoamérica, incluido Colombia?

JMGM: Lo que está pasando en Iberoamérica es extraordinariamente preocupante, es decir, si nos atenemos a la definición clásica, la definición canónica de lo que es una democracia liberal, es decir, el Estado de derecho, la separación de poderes, la economía social de mercado y la apertura de fronteras de la aceptación de la globalización como una fuente de progreso, es obvio que eso está discutido en muchos países de Iberoamérica y de los países de Iberoamérica y yo diría que solo se ajustan a la definición que acabo de decir de forma íntegra en Uruguay, Paraguay y Ecuador, que por cierto, está también en otra convulsión.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, desde la izquierda, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, se colocan para la foto de grupo en la Cumbre Sudamericana en el palacio de Itamaraty en Brasilia, Brasil, el martes 30 de mayo de 2023. Los líderes sudamericanos se han reunido como parte de una iniciativa de Lula para revigorizar los esfuerzos de integración. (AP Foto/Andre Penner) - Foto: AP

En el resto de los países la fragmentación política, la polarización y la radicalización es un hecho, si me permite usted dos ejemplos: Brasil, el presidente Lula tiene que gobernar con un Parlamento que no es de su color, sino más bien del contrario. En Chile hemos pasado de un presidente que avaló el proyecto de Constitución hecho por la Asamblea Constituyente anterior, por una Asamblea Constituyente y que es mayoría un partido claramente a la derecha de la derecha. En Perú, no hace falta que avance demasiado en lo que es lo que está pasando, en México han desaparecido todos los países a la derecha de Morena ya no existe prácticamente el PRD, por supuesto del PRI o el PAN y así podríamos seguir pasando revista a cada uno de los países, lo que está pasando El Salvador también es sorprendente.

Es preocupante que la izquierda haya abandonado el camino de moderación que siguió Felipe González en España para para poner un ejemplo, estamos en una izquierda que es una izquierda nueva y una izquierda de perfiles desconocidos y mucho más inteligentes de lo que era uso en estas tierras.

SEMANA: Usted fue ministro de Asuntos Exteriores. Usted conoce a Colombia, ¿Cómo cree usted que está manejando las relaciones internacionales Gustavo Petro, tanto con España como en la región, empezando por Venezuela.

JMGM: Bueno, es obvio que el presidente Petro ha decidido aproximar relaciones con el régimen de Maduro, acentuar los perfiles antioccidentales, es decir, a mí me sorprendió enormemente que el presidente Petro llegase a Madrid a hablar del yugo español y de cosas de este tipo son esas cosas no se hacen en diplomacia y por otra parte, es profundamente injusto y no sé hacia dónde va a derivar. Yo para ser sincero estaba mucho más cómodo con el presidente Santos que con las actitudes que está adoptando el Gobierno Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Foto: Corbis via Getty Images

Es verdad que todo lo que el centro derecha o el centro colombiano, pues acudió a las elecciones completamente dividido y eso explica que Colombia tenga un diseño político desconocido desde hace muchísimo tiempo, es decir, Colombia desde el asesinato de de de Gaitán en el 48, haya vivido una época de estabilidad con con algunas interrupciones, Pero digamos que vivía en un en un modelo muy asimilable a los que hemos conocido en la Unión Europea, Petro no estoy seguro de que sea asimilable a ninguno de los dirigentes de Europa que según los medios de las regiones de la Unión Europea probablemente con la excepción de que el Presidente Sánchez después de esta deriva izquierdista que ha tomado para contentar o para suplantar a sus socios, que nadie sabe por qué, porque ha hecho una cosa así para entenderse con ellos o para aniquilarlo robándole las banderas.