Estados Unidos envía contundente advertencia a China tras maniobras militares y amenaza de invasión a Taiwán

Las maniobras militares chinas alrededor de Taiwán han incrementado “innecesariamente” las tensiones en la región, declaró el Departamento de Estado estadounidense el jueves, 1 de enero, instando a Pekín a “cesar su presión militar”.

“Las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan las tensiones de forma innecesaria. Instamos a Pekín a que actúe con moderación, cese su presión militar contra Taiwán y, en cambio, entable un diálogo constructivo”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Esta semana, Pekín lanzó misiles y desplegó decenas de aviones de combate, buques de guerra y patrulleras para rodear la isla principal de Taiwán, en ejercicios condenados por Taipéi, que afirmó que las maniobras simulaban un bloqueo de los principales puertos taiwaneses.

China ha realizado ejercicios militares que tienen en alerta a la región asiática Foto: AFP-GETTY

Taipéi calificó las maniobras como “altamente provocadoras”.

China sostiene que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado con usar la fuerza para anexionarla.

“Estados Unidos apoya la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y se opone a los cambios unilaterales del statu quo, mediante la fuerza o la coerción”, declaró Pigott.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esta semana que no le preocupaban los ejercicios militares con fuego real de China, restando importancia a la posibilidad de que su homólogo Xi Jinping ordenara una invasión.

El presidente Donald Trump, a la izquierda, y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano antes de su reunión en el aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein) Foto: AP

“Tengo una excelente relación con el presidente Xi. Y no me ha dicho nada al respecto”, dijo a periodistas cuando que lo interrogaron sobre las maniobras.

“No creo que vaya a hacerlo”, afirmó en aparente referencia a una invasión. “Llevan 20 años realizando ejercicios navales en esa zona. Ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente”.

La demostración de fuerza de Pekín se produjo después de que la administración Trump aprobara un paquete de asistencia militar a Taiwán por 11.000 millones de dólares.

Estados Unidos se ha comprometido desde hace décadas a garantizar la autodefensa de Taiwán, manteniendo una postura ambigua sobre si el ejército estadounidense intervendría en caso de una invasión.

Las tensiones entre los ejércitos de Taiwán y China han aumentado en los últimos días. Foto: Getty Images

El último ejercicio militar de China fue la sexta ronda importante de maniobras desde 2022, cuando una visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, enfureció a Pekín.

Con información de AFP*