Estados Unidos pide a migrantes venezolanos que no crucen la frontera

“Los migrantes venezolanos irregulares deben quedarse donde están y evitar cruzar la frontera de México con Estados Unidos para poder optar al nuevo programa que permite entrar legalmente por avión a 24.000 personas de esta nacionalidad”, dijo este jueves un alto cargo estadounidense, según la AFP.

El gobierno del presidente Joe Biden anunció el miércoles que acepta la entrada de hasta 24.000 migrantes venezolanos por avión, pero expulsará a aquellos que entren ilegalmente por la frontera con México, como parte de un acuerdo con este país latinoamericano.

Para entrar legalmente, el migrante necesita, entre otras cosas, a un patrocinador en Estados Unidos que le brinde respaldo financiero.

No podrán optar a esta vía legal quienes hayan sido expulsados de Estados Unidos, ingresado de forma irregular a México o Panamá después de la fecha del anuncio o cruzado sin autorización por zonas entre los puertos de entrada.

“A los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México, que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no van a ser elegibles para este proceso legal que tiene muchos beneficios”, dijo en rueda de prensa telefónica Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Queremos decirles a todos los venezolanos que están contemplando ese viaje tan peligroso, o que están en el camino hoy en día, que no sigan para el norte porque no van a poder entrar en la frontera con Estados Unidos”, insistió, y precisó que la nueva política incluye un permiso de trabajo en territorio estadounidense.

Y si están en México no tienen necesidad de ir a la frontera, que “es una zona muy peligrosa”, porque pueden acceder al nuevo proceso desde cualquier lugar del interior del país.

Más de 180.000 migrantes irregulares venezolanos fueron detenidos en el año fiscal (del primero de octubre al 30 de septiembre) que acaba de terminar, lo que equivale a casi el 11 % de todas las detenciones de este tipo en la frontera.

Tras acuerdo migratorio, cientos de venezolanos han sido devueltos de EE. UU. a México

Después de que este miércoles Estados Unidos anunciara un acuerdo con el Gobierno mexicano, en un intento por ordenar el tránsito de indocumentados en la extensa frontera común, muchos venezolanos han sido devueltos. El acuerdo consiste en que México, por razones humanitarias, recibirá de regreso a los que crucen ilegalmente desde su territorio.

Este miércoles, unos 300 venezolanos han sido devueltos a la mexicana Ciudad Juárez en México, desde Estados Unidos, luego de que entrara en vigor el acuerdo entre ambos países.

Un primer grupo de un centenar fue conducido a territorio mexicano la misma tarde del miércoles tras una espera de varias horas en la frontera, mientras que este jueves suman unos 200 más.

Los venezolanos recibieron con gesto de tristeza la noticia de las nuevas condiciones para ingresar a Estado Unidos, donde muchos de ellos tienen familiares.

“¡Ayúdenos, por favor! Me siento triste porque venimos de tan lejos, yo tengo ronchas en los pies. Yo tengo a mi bebé enfermo”, dijo a la AFP el venezolano Pedro Leyva.

Muchos se han quedado sin dinero y los albergues para migrantes en Ciudad Juárez están al borde de su capacidad.

“Andamos por la calle, nadie nos quiere dar ayuda (...) a ver qué opción nos dan. Necesitamos lo más pronto una respuesta de esto”, dijo Elionaxi Castillo, de 28 años.

El sacerdote Francisco Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, lamenta que los gobiernos decidan “en el escritorio, desde arriba” estos acuerdos sin conocer la realidad y “caos” que desatan.

“Sería interesante (que los gobernantes) conocieran lo de abajo, les quitan su ropa, sus papeles, los dejan más vulnerables”, lamentó el religioso.

El Gobierno mexicano empezó a pedir visa a los venezolanos a partir de enero pasado, lo que empujó a miles a tratar de cruzar el país de manera clandestina o en caravanas que buscan llegar a Estados Unidos.

*Con información de la AFP.