Estados Unidos: senador Marco Rubio se va en contra de Petro por sus “amenazas” desde el balcón y critica a Francia Márquez

El senador republicano Marco Rubio de Estados Unidos, criticó al propio presidente Gustavo Petro, por su intervención desde el balcón, el pasado 1 de mayo, día del trabajo, Rubio también se fue contra las expresiones de apoyo de la vicepresidenta Francia Márquez, a favor de la primera línea.

¿Qué dice Rubio?

El reconocido senador republicano por el estado de La Florida, quien es de origen cubano y habla perfecto español, se expresó este martes a través de su cuenta de Twitter.

Rubio citó una noticia de RCN Radio en Twitter, en la que se mencionaba que la vicepresidenta Márquez había asegurado que no temía decir: “viva la primera línea”. En el trino, Rubio explicó su posición frente a esta afirmación de Márquez y frente a las palabras de Petro: “Ayer, el presidente de #Colombia amenazó con una revolución si el Congreso no cedía a su demanda y la vicepresidenta marxista expresó su apoyo a un grupo terrorista con un historial de asesinatos e incendios de estaciones de policía”

Desde el balcón Petro hizo oscuras predicciones sobre lo que pasará, en caso de que no se aprueben las reformas que propone. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

¿Revolución?

En medio del sacudón que produjo el remezón ministerial, Petro acudió de nuevo al balcón para dirigirse a la gente. El presidente llamó al pueblo a levantarse, anticipó escenarios -para muchos- catastróficos y habló de revolución.

"La vicepresidenta marxista expresó su apoyo a un grupo terrorista con un historial de asesinatos e incendios de estaciones de policía", aseguró Rubio. - Foto: API y SEMANA

“El terror sobre el pueblo campesino fue creciendo hasta que asesinaron a una de las personas que quería desarrollar eso que se llamó la revolución en marcha: Jorge Eliécer Gaitán”, dijo el presidente, tras iniciar hablando de los cambios que quiso implementar el expresidente Alfonso López Pumarejo, y los desafíos que encontró.

Sobre las reformas el presidente vaticinó lo siguiente, particularmente frente a la de salud y la pensional: “Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, que si no se aprueba la ley de reforma a la salud, si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban, y los fondos privados de pensiones también”.

Petro dibujó un escenario catastrófico, que fue justamente lo que el senador Rubio categorizó como una especie de chantaje: “Si el Congreso no apoya las reformas, las EPS morirán como un dominó, saliendo definitivamente del mercado, como un dominó que se cae, ficha tras ficha. Eran 110, no quedan sino seis vivas”, afirmó el presidente.

Respecto a la reforma pensional, Petro también vaticinó un escenario desastroso: “Y así sucederá con los fondos privados de pensiones, ya no dan ahorro, sus gastos en el año son mayores que sus ingresos, ya no hay capacidad de ahorro, por tanto, el negocio dejó de existir... El mercado tampoco pudo garantizar el derecho a la pensión en Colombia. No es sino que no se apruebe el proyecto de ley y verán cómo en el corto plazo los fondos de pensiones quiebran. En una circunstancia tan desordenada que van a poner en peligro las pocas posibilidades de pensión del pueblo trabajador de Colombia”.

Las palabras de Francia Márquez

Rubio ha criticado antes a la vicepresidenta Márquez, cuando habló a favor de las misiones médicas de Cuba: “Las ‘brigadas médicas’ son un esquema de trata de personas y un ingreso financiero para el régimen”, aseguró el senador a través de su cuenta de Twitter en ese momento a mediados de marzo, citando la entrevista exclusiva de Francia Márquez con Vicky Dávila en SEMANA.

Este 1 de mayo Márquez, desde Cali, Márquez acompañó a la ciudadanía que participó en las movilizaciones y sus declaraciones sobre la primera línea fueron las más polémicas.

Rubio calificó a Márquez en su cuenta de Twitter como "marxista". - Foto: NurPhoto via Getty Images

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró Márquez en su intervención, tras lo que Rubio afirmó que la vicepresidenta “apoyo a un grupo terrorista con un historial de asesinatos e incendios de estaciones de policía”.