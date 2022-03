Exesposa de Bill Gates abrió su corazón y confesó que el multimillonario la engañó

Bill Gates, cofundador de la compañía tecnológica Microsoft, anunció el año pasado mediante un comunicado de prensa que decidió separarse oficialmente de Melinda French luego de 27 años de matrimonio.

“Después de mucho pensarlo y mucho trabajo en nuestra relación, hemos tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio. No creemos que podamos seguir creciendo como pareja en esta nueva fase de nuestras vidas”, precisó.

Tras varios meses de haber anunciado la noticia, Melinda rompió el silencio y reveló algunos detalles íntimos de su relación con el multimillonario en CBS Mornings. Asimismo, indicó que no le ha cerrado la puerta al amor.

La mujer, de igual manera, aprovechó el momento para confesar en el informativo que el magnate estadounidense le fue infiel por muchos años con una ingeniera que trabajó en la compañía.

“Estás de luto por la pérdida de algo que creías tener y que pensabas que tendrías para toda la vida. Quiero decir, esto es algo doloroso. Ciertamente creo en el perdón, así que pensé que habíamos superado algo de eso”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó; “No fue un momento y una cosa específica lo que realmente ocurrió. Solo llegó un punto en el que había demasiadas cosas que me hicieron darme cuenta de que simplemente no era saludable, y no podía confiar en lo que teníamos”.

Melinda aseguró adicionalmente que le perdonó a Gates la aventura amorosa con la ingeniera, pero que desde ese momento la confianza “se rompió”. Además, señaló que se enteró de que le había engañado en más de una ocasión.

Cuando se le preguntó por su actual relación con el multimillonario, la mujer reconoció que mantienen un buen trato, pero ya no se consideran “amigos”. No obstante, reveló que el año pasado lloró varias veces después de que comunicaron públicamente la decisión de separarse.

La esposa del cofundador de Microsoft también manifestó que la vez que conoció a Jeffrey Epstein “se arrepintió” inmediatamente de haberlo hecho. “Era abominable, el mal personificado. Tuve pesadillas sobre eso después”, precisó.

“Es por eso que mi corazón se rompe por estas jóvenes”, añadió al referirse a las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual por parte de Epstein cuando eran menores de edad. El millonarios fue acusado de tráfico infantil y se suicidó en la cárcel en el año 2019 mientras esperaba un juicio por sus presuntos delitos.

Cabe resaltar que el propio Bill Gates se refirió a su vínculo con Epstein. “Fue un gran error pasar tiempo con él, darle la credibilidad al estar allí”, aseguró durante un diálogo con el periodista Anderson Cooper en CNN. El reconocido empresario también explicó que solo se reunió con el presunto pedófilo con el objetivo de recaudar más dinero para tratar los problemas de salud global.

“Tuve varias cenas con él, ya sabes, con la esperanza de que pudiera surgir lo que dijo sobre la obtención de miles de millones de dólares de filantropía para la salud mundial a través de los contactos que tenía”, concluyó el estadounidense en el informativo.