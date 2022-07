Expectativa en Italia: primer ministro, Mario Draghi, presentaría su renuncia este jueves

Una creciente expectativa se vive en Italia luego de que en la tarde de este jueves, a través de una nota de prensa emitida por la jefatura de prensa oficial, se diera a conocer que, en medio de la crisis política que atraviesa el gobierno del primer ministro Mario Draghi por cuenta de la pérdida de respaldo de su coalición, el funcionario hiciera manifiesto -ante su gabinete ministerial- que tiene la intención de presentar su carta de renuncia al cargo, precisando que el hecho podría tener lugar este mismo jueves en horas de la noche.

En apartes del comunicado, recogidos por medios internacionales, se precisa que el funcionario había afirmado: “Quiero anunciar que esta noche presentaré mi renuncia al presidente de la República”.

Precisamente, tras el anuncio se espera que el primer ministro italiano sostenga un encuentro con el presidente de la República, Sergio Mattarella, en el que se haría oficial su decisión, dando espacio a que este emprenda las acciones necesarias para lograr una rápida estabilización política del país, evitando que la crisis siga aumentando.

Sin embargo, según precisan medios internacionales como el diario El País, de España, el panorama en Italia es incierto aún porque la renuncia de Draghi no ha sido presentada oficialmente, por lo que, según advierte ese periódico, existiría una esperanza en que Mattarella convenciera al primer ministro de no dar un paso al costado y, por el contrario, emprendiera un segundo mandato rodeado de una nueva coalición, que no incluya al denominado M5S, Movimiento 5 Estrellas.

Según el medio referido, el actual escenario vuelve a poner a Italia en el centro de una crisis de inestabilidad que también golpea a Europa en un momento ‘delicado’, debido a la coyuntura que se vive por cuenta de la confrontación en el este del continente.

Antecedentes de la ‘renuncia anunciada’

La actual situación que vive Italia tomó relevancia luego de que en días pasados el M5S, uno de los partidos de la coalición de gobierno, en cabeza de su líder Giuseppe Conte, decidiera retirar su respaldo al gobierno de Draghi, absteniéndose de participar de una votación en el seno del Senado italiano, en el que se decidía la aprobación de importante decreto de ayudas a los ciudadanos, que además tenía implícita una moción de confianza al gobierno.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, el mandatario reconoció que “la mayoría para la unidad nacional que había apoyado a este gobierno desde su creación dejó de existir. El pacto de confianza en el que se basa la acción de este gobierno ha desaparecido”, haciendo alusión a lo ocurrido, y a la fuerza conjunta de agrupaciones que sustentaron desde 2021 el poder de Draghi, quien fue invitado por el propio presidente Mattarella a liderarla.

Dicha coalición se mostraba como sólida al reunir en sus toldas a casi todos los partidos que hacen presencia en el parlamento, teniendo en cuenta que la oposición solamente era ejercida por el partido de extrema derecha Fratelli d’Italia.

“Desde mi discurso en la toma de posesión en el parlamento, siempre he dicho que este ejecutivo se mantiene en el poder solo si tiene el objetivo claro de llevar a cabo el programa de gobierno que las fuerzas políticas aprobaron con el voto de confianza (...). Esas condiciones ya no existen hoy”, advirtió el líder, otrora presidente del Banco Central Europeo, quien señala que su gobierno era de unidad, y no ‘político’, por lo que el gesto del M5S, detonó la implosión que hoy lo tiene de hacer oficial su renuncia.

Pese a que la coalición aún mantiene las mayorías parlamentarias, es importante destacar que con el retiro del M5S, partido ganador de las elecciones en 2018, el presidente perdió el respaldo decisivo de la colectividad, que consiguió el 32 % de los votos.

Por su parte, el M5S también vive un momento difícil de cara a las próximas elecciones, y según medios internacionales, está viviendo una etapa de desintegración, en tanto, de cara a los comicios, varios de sus miembros han migrado a otros movimientos, buscando ‘mayor visibilidad’.

En medio del nerviosismo que se vive en Italia, este jueves, la Bolsa de Milán cayó más de 3 %.

Según explican medios europeos, una de las consecuencias, de presentarse la renuncia y de que sea admitida por el presidente Mattarella, sería la realización de elecciones anticipadas, por lo que el gobierno apuntaría a evitar la salida de Dragh, a través de una figura de modelo provisional o de transición que permita que las elecciones solo tengan que realizarse hasta la fecha prevista en 2023.

Dicho modelo, llamado “Draghi bis”, dependería de que el primer ministro acepte gobernar con las mayorías actuales.

En semanas anteriores, el primer ministro ya había avizorado esta situación y había advertido que, un gobierno sin el Movimiento 5 Estrellas no tendría sentido, afirmando su negativa a liderar un gobierno que no contara con el respaldo de ese grupo, también conocido como ‘los grilinos’.