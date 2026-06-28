La familia de Natalia Fernández Díazgranados le confirmó a SEMANA que la joven fue encontrada sin vida este domingo 28 de junio. Fernández había quedado atrapada en los escombros de una edificación en el estado Falcón.

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La joven, de 34 años, era de origen samario y se encontraba en Venezuela en un viaje turístico con su esposo y su hija de 11 años. Natalia se desempeñaba como ingeniera mecánica y residía en España.

La familia se hospedó en el condominio turístico La Mar, ubicado en Tucacas. En los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, la edificación colapsó y dejó a decenas de personas atrapadas entre los escombros.

Una de ellas era Natalia, quien recientemente había sido sometida a un trasplante de riñón. Su hija y su esposo sobrevivieron y fueron trasladados a un centro médico. La menor sufrió lesiones, pero se encuentra fuera de peligro.

La mujer tenía 34 años y se encontraba de vacaciones en Venezuela. Foto: Redes sociales

Este domingo se confirmó que Fernández fue encontrada sin vida. Según conoció SEMANA, fue su esposo, Miguel, quien se encargó de comunicar la noticia a sus seres queridos en Colombia.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, lamentó el fallecimiento por medio de sus redes sociales. El mandatario envió un mensaje de condolencias a los familiares y amigos de la mujer.

“Hace poco recibí la lamentable noticia del hallazgo sin vida de la samaria Natalia Fernández Díaz Granados, quien fue sorprendida por el terremoto que afectó al hermano país de Venezuela. Lamentablemente, la ayuda de rescatistas no llegó a tiempo a Tucacas, donde se encontraba Natalia”, indicó el mandatario.

La familia de Natalia realizó una campaña en redes sociales para pedir apoyo y agilizar las labores de búsqueda. Según relataron, la mujer permanecía bajo los escombros y, aunque sabían el lugar donde quedó atrapada, la falta de rescatistas en la zona dificultó el operativo.

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La Cancillería colombiana fue informada de la situación, según los parientes, y registró el caso. Sin embargo, el bajo número de equipos especializados habría demorado la búsqueda.