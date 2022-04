Familiares y autoridades siguen en la búsqueda de joven desaparecida en México

Sigue la consternación en México por la desaparición de la joven de 18 años de edad Debanhi Susana Escobar Bazaldua, quien estuvo en una fiesta en la colonia Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, junto con unas amigas y luego de ese momento se desconoce su paradero.

Una de las versiones señala que la joven tuvo diferencias con sus amigas, quienes se marcharon a sus casas y pidieron un servicio para Debanhi, pero esta persona no trabajaba ese día con las plataformas de transporte.

Debanhi Susana Escobar habría tenido también diferencias con el conductor y se bajó del vehículo a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, el conductor le tomó una fotografía que se la envió a sus amigas, la cual es la última imagen que se tiene de ella.

“Para las personas que se preguntan si esta fotografía es real, sí es real, fue la última vez que se le vio a Debanhi. Nosotros contamos con esta foto desde la mañana del 9 de abril”, publicaron en la cuenta de Instagram de la joven, para informar sobre la búsqueda que hacen de ella.

“Continuamos con la búsqueda de nuestra querida Debanhi, esperemos que esta búsqueda no sea permanente y logremos encontrarla con bien. Esperemos estos días que Dios escuche nuestras plegarias y nos muestre el camino hacia ella. La extrañamos mucho y es un dolor muy grande no saber dónde está”, publicaron sus familiares.

Las Fiscalías de Tamaulipas, Durango y Baja California también se sumaron a la búsqueda de la joven, quien el pasado 16 de abril su padre dio a conocer que encontraron pistas para dar con el paradero de su hija de 18 años, pues revisaron 18 dispositivos de grabación de los establecimientos cerca a los lugares de su última localización y se obtuvieron 15 videos.

“El 17 de abril se da a conocer que tras el análisis de los videos, después de bajarse a la mitad de la carretera, Debanhi cruzó hacia el otro lado de la vialidad, luego de recorrer 20 metros hasta una empresa de transportes de carga de nombre Alcosa, lugar al cual entró por su propio pie, pero nunca fue captada saliendo”, informó Infobae sobre la investigación de la búsqueda de la joven.

El mencionado medio de comunicación indicó que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE), están concentradas en lo que ocurrió en este lugar, el cual fue el último donde se vio a Debanhi.

Más de 50 mujeres han desaparecido desde inicios de año en Nuevo León, México

En el estado de Nuevo León, México, específicamente en su capital Monterrey, ya van ocho jóvenes desaparecidas a lo largo de este mes. Sin embargo, la cuenta asciende a 55 si se toma el dato desde que inició el año. Estos casos tienen conmocionada y aterrada a la población de la zona, que ha visto los cadáveres de algunos de los desaparecidos en manos del crimen organizado, según una investigación que realizó el diario El País, de España, y que fue divulgada este abril.

La organización Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl), una de las que lleva la batuta en la zona, informó que desde hace 50 años han resultado desaparecidas casi 1.800 mujeres en el estado mencionado, pero que el 90 % de estas se reportó después de 2010, cifra que no para de crecer y aterrar a las familias con jovencitas, ya que las desaparecidas tienen entre 12 y 26 años de edad, según los reportes.

“Eso no está pasando en Nuevo León. La mayoría de los casos son desapariciones por el simple hecho de que no se reportan con sus papás”, fueron las palabras de Aldo Fasci, secretario de Seguridad del estado de Nuevo León. Pero estas palabras no habrían caído bien en la población, que pide investigaciones exhaustivas para determinar cuál fue el destino de sus seres queridos.

Uno de los casos más emblemáticos y recientes de esta lucha es el feminicidio de María Fernanda Contreras, de 27 años de edad, quien desapareció el 3 de abril, aunque ante las denuncias de sus familiares, la Policía no habría llegado al lugar. Su cuerpo fue encontrado tres días después.