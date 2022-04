Santander: familia de joven desaparecido en San Vicente de Chucurí pide ayuda para encontrarlo

Una familiar asegura que no hay buzos o equipos de rescate disponibles para ayudar a encontrar al joven.

El pasado 14 de abril se registró una tragedia en el municipio de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, luego de que un joven, identificado como José Rumaldo Ramos, de 21 años, desapareciera mientras pescaba en la represa de Topocoro.

SEMANA contactó a una de sus familiares, quien relató los hechos que derivaron en la desaparición del joven. “Mi hermano se había ido a pescar con mi cuñado, y ellos iban a cruzar a buscar un palo para tirar la atarraya, y mi cuñado se lanzó y le dijo a mi hermano que no se lanzara, y él no hizo caso, y como se lanzaron acalorados, al parecer le dio un paro o se encalambró. Lo cierto es que él se hundió y mi cuñado no pudo hacer nada”, dijo la familiar.

Asimismo, en medio de lágrimas, informó que hasta el momento no han encontrado el cuerpo del joven José Rumaldo, a pesar de la ayuda que la comunidad y la Policía les ha suministrado.

“No podemos con esta angustia”, indicó, asegurando que, a pesar del llamado de emergencia a las autoridades, no han llegado buzos a la zona para intentar dar con el paradero del cuerpo. “Nadie hace nada. Pedimos ayuda al uno y al otro, y parece que nadie nos escuchara. Es como si no fuéramos de aquí”, añadió.

Al ver la situación, la familiar del joven desaparecido no dudó en recriminar la actuación de las autoridades de gestión de riesgo y la poca ayuda prestada en la búsqueda y rescate de su hermano. Para la mujer es inaudito que, aún después de tantas llamadas de auxilio, nadie haya hecho acto de presencia para colaborar a la angustiada familia.

“Como es posible que un municipio, que se dice ser la capital cacaotera de Colombia y que está lleno de tanto turismo, ni siquiera haya buzos, que no hayan equipos de rescate y que jueguen las autoridades (con la población)”, manifestó.

Luego añadió: “Las autoridades creen que nosotros, las familias, no sentimos. Nosotros somos de carne y hueso, y no somos animales. Es que es mi hermano, y nadie me entiende eso”.

Por último, denunció que es tal la negligencia presentada que “no es posible que pasen 24 horas y que al pedir ayuda nos digan: ‘No, es que toca mañana, porque hoy es Viernes Santo’”.

Al conocer la noticia en redes sociales, varios de los habitantes de San Vicente de Chucurí lamentaron lo sucedido y no dudaron enviar mensajes de apoyo para la familia de José Rumaldo Ramos que están a la espera de encontrar el cuerpo del joven para salir de la incertidumbre en la que se encuentran.

“Hay, Señor, de verdad que triste noticia para esa madre. Mucha fortaleza”; “Dios tenga misericordia de su familia. Dios haga ese milagro, que lo encuentren” y “Fortaleza para su familia. Dios quiera que lo encuentren pronto me uno a ese dolor porque también frecuento esa represa con mi familia. Dios los bendiga”, son algunos de los comentarios de los lugareños en Facebook.

Por su parte, otros han pedido que se respete el dolor de los familiares, no “matando” al joven antes de tiempo, pues aún es incierto el estado del mismo. Sin un equipo de rescate que se preocupe por su búsqueda, aún es una duda si la víctima murió o solo se encuentra desaparecida.

“¿Porque la gente se adelanta a los hechos? Dicen que posiblemente se habría ahogado más no es noticia confirmada. Hay que tener fe que va a aparecer con vida. Pedirle mucho a Dios, solo Él tiene la última palabra”, escribió una internauta en redes sociales.