Urgente: 4 heridos y varios desaparecidos deja alud de tierra en Manizales

Este miércoles 23 de febrero se presentó una emergencia en Manizales, Caldas, cuando una alud de tierra cayó sobre casas en el sector de la Avenida Centenario en la capital del departamento de Caldas.

“Cuatro personas han sido rescatadas. Les pido a todos los manizaleños no interferir con las labores de los organismos de socorro que se encuentran asegurando la zona. No hay ingreso al barrio El Bosque y no se puede transitar detrás del barrio Centenario”, informó el alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín.

“El reporte preliminar indica que cuatro personas han sido rescatadas con vida y trasladadas a centros asistenciales. Asimismo, cuatro casas fueron las directamente comprometidas, mientras que 10 más alrededor del deslizamiento podrían llegar a tener compromiso”, informó la alcaldía de Manizales.

Al momento, el evento deja 6 viviendas afectadas en el barrio La Castellana. Una persona lesionada y 10 desaparecidos, por lo que ya en sitio se encuentran operando los equipos de Búsqueda y Rescate #USARCOL15 de @CruzRojaCaldas y #USARCOL16 de @DefensaCivilCo Caldas. pic.twitter.com/I2koy2Wayb — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) February 23, 2022

El mandatario manizaleño informó que realizan el censo para determinar el número exacto de personas desaparecidas. “Los organismos de socorro se organizaron por grupos para ingresar al punto directo del deslizamiento”, señaló Marín.

Posteriormente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó más detalles sobre la emergencia en Manizales. “Al momento, el evento deja 6 viviendas afectadas en el barrio La Castellana. Una persona lesionada y 10 desaparecidos, por lo que ya en sitio se encuentran operando los equipos de Búsqueda y Rescate”.

Se presentó un desprendimiento de tierra en el sector de la Avenida Centenario. Todos los organismos de socorro y @UGRManizales se trasladan al lugar. Estaremos informando. — Carlos Mario Alcalde (@Alcalde_Verde) February 23, 2022

“Muy doloroso lo que está pasando en Manizales. Nuevo deslizamiento”, publicó un usuario en Twitter con imágenes de la emergencia.

En este momento se presenta una grave emergencia en #Manizales en el barrio Centenario, dónde un deslizamiento afectó viviendas pic.twitter.com/Id5heqMWx4 — Jorge (@Jorge_Opina) February 23, 2022

Reporten casas averiadas y cuatro personas que han sido rescatadas del deslizamiento de tierra ocurrido en Manizales; así mismo, continúa la inspección de la zona por parte organismos de rescate que iniciaron labores de búsqueda en el sector, informaron medios locales.

“Se presentó en el sector de la Avenida Centenario. Todos los organismos de socorro y Unidad Gestión Riesgo se trasladan al lugar. Estaremos informando”, publicó a través de su cuenta de Twitter el alcalde de Manizales.

“De un momento a otro se vino encima. Empezó la gente a gritar ayuda. Comencé a sacar a mi hijo, la mascota y sacamos a una señora también y a evacuar lo que más pudimos”, comentó Julián Patiño, un habitante del sector en palabras recogidas por el diario La Patria.

El mandatario de la ciudad también solicitó “no transitar por la carrera 22 hasta el Parque del Agua, con el fin de liberar la vía para el paso de los organismos de socorro”; además, señaló que Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Grupo Especial de Rescate de la Policía están atendiendo la emergencia.

La empresa Aguas de Manizales trabaja para darle cauce al agua y evitar que no se represe en la zona para que no sea más grave la situación.

“Se traslada otra persona por los organismos de socorro a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta ahora, cuatro personas están siendo valoradas”, detalló el alcalde Marín, quien ha estado informando todo lo que ocurre en el sector a través de su cuenta de Twitter.

Las personas lesionadas fueron trasladadas por los organismos de socorro a centros asistenciales de la ciudad para recibir atención médica. También se instaló un Puesto de Mando Unificado en la zona para atender la emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que “tras registrarse un movimiento en masa con afectación en el barrio La Castellana”, realizan acompañamiento a la unidad de Manizales, la cual esta prestando la atención con el apoyo de las entidades operativas del municipio”.

“Solidaridad para los vecinos del barrio Centenario en Manizales. La mejor ayuda que podemos dar por el momento, es permitir que los organismos de socorro continúen haciendo su trabajo para que ninguna vida se vea comprometida”, comentó un usuario de Twitter sobre los hechos ocurridos este miércoles en la capital de Caldas.