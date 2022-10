Gastó millonaria suma para enviar a su esposo al mundial de Catar y quedarse con su amante

En el marco de las infidelidades, algunos buscan la manera de poder continuar con su romance contra “viento y marea”. Para ello, algunos se valen hasta de las formas más atípicas con tal de conseguir su objetivo; sin embargo, lo inusual entra a un primer plano cuando el matrimonio en lugar de desvanecerse “toma fuerza”.

Como si de una película se tratara una mujer británica hizo lo posible para poder pasar tiempo con su amante, y la celebración del Mundial de Qatar 2022 (que está ad portas de comenzar) se convirtió en la oportunidad perfecta para vivir su romance “clandestino”.

En una entrevista exclusiva con el diario inglés Metro la mujer de 42 años, quien se identificó como Sarah, reveló las razones que la llevaron a tomar esa decisión y cómo conoció a la nueva persona. La afición que tiene su esposo por el fútbol la llevó entregarle un regalo inesperado que hacía parte de un plan.

Para que este pudiera disfrutar los partidos de sus equipos favoritos, Sarah optó por destinar una millonaria suma en todo lo necesario para que él emprendiera un anhelado viaje a Qatar (país en Medio Oriente) y ella, por su parte, ocupar su tiempo libre a gusto.

¿Cómo llegó otra persona a su vida?

Tras 17 años de matrimonio y dos hijos, Sarah contó que una aplicación de citas para casados le llevó a estrechar, sin pensarlo, un vínculo “casi inmediato” con su amante quien asegura le ha permitido regresar a un tiempo en su vida que creyó haber dejado atrás.

“Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto” y dice que en cuatro meses de esa nueva relación “todo lo que puedo decir es que saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo”.

Según la británica, esta es la primera vez que intenta empezar un “nexo” con alguien más allá de lo laboral o de una simple amistad. Aunque, inicialmente admite haber tenido miedo de involucrarse con otro ahora enfatiza que su “aventura” le ha “dado una nueva oportunidad de vida”.

“Me siento libre y lleno de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo con él”, agrega Sarah, quien pese a su “nuevo amor” dice que sigue que los sentimientos hacia su marido se mantienen intactos.

De la clandestinidad a un matrimonio fortalecido

Aunque pudiera parecer ilógico, el matrimonio parece haber seguido su curso sin ninguna contrariedad o tropiezos. De acuerdo con ella, todo lo contrario, el romance alterno ha fortalecido su relación, aunque afirma sentir un aprecio “diferente”.

“Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”, comentó en la entrevista a Metro.

Para ella pase lo que pase más adelante ha sido una experiencia increíble y mantiene el “amor” por su esposo que describe ha sido “arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los altibajos del matrimonio”.

Sarah prefiere no pensar mucho en el futuro sino continuar en esta etapa de su vida. Al referirse nuevamente a su pareja oficial recalca que compartir " juntos durante tanto tiempo con las quejas diarias, los deprimidos puede desgastarte”; sin embargo, dice que es una persona más optimista de lo que había sido en años.