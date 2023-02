Gobierno mexicano revela su verdad sobre por qué no dejó ingresar a Cancún a la actriz colombiana Nina Caicedo

Lo que sería un fin de semama de celebración de cumpleaños en Cancún, México, se convirtió para la actriz Nina Caicedo en una pesadilla. La actriz viajó al país norteamericano acompañada de una amiga, pero resultó retenida por las autoridades de Migración del aeropuerto de Cancún en la mañana del viernes 3 de febrero y finalmente fue deportada y regresó el viernes en la noche a Colombia por la aerolínea Volaris, la misma con la que viajó inicialmente.

Caicedo se manifestó al respecto este sábado a través de sus redes sociales. “Gracias a todos por su gran apoyo, amor y palabras hacia mí. Afortunadamente, ya la tormenta terminó”, expresó desde una historia en su cuenta de Instagram. Caicedo aseguró que ya se encontraba en casa con su familia. “Gracias a la labor contundente que se realizó” y remató la publicación diciendo que es algo que está pasándoles a muchos colombianos: “Hay que hablar”, aseguró. De esta manera, la actriz colombiana recordó un hecho que se viene haciendo constante en los últimos meses. Múltiples casos de colombianos que denuncian malos tratos cuando intentan ingresar a territorio mexicano. Tal ha sido el aumento de estos casos que, en su momento, diversos organismos hicieron un llamado al buen trato y a las maneras teniendo en cuenta que hay múltiples planes comerciales y de turismo entre ambos países.

“Yo estaba tranquila hasta que ya me encierran… El espacio es horrible, creen que todos los que estamos ahí encerrados somos delincuentes… Me dijeron que tenía una alerta, pero no me decían qué era… me detuvieron”, declaró. Aunque serena, Nina aún seguía conmocionada por lo que le acababa de suceder, que ella misma consideró como una detención arbitraria e inhumana. “Me detuvieron. Yo considero que fue una detención arbitraria, porque cuando uno no sabe el motivo, pues es arbitrario… No podía comunicarme, porque es por medio de ese wifi del aeropuerto que todo el mundo utiliza, entonces obviamente la comunicación es muy mala”, añadió la actriz.

“Eran las tres de la tarde y no me habían dado ni un vaso con agua, entonces me parece un trato inhumano. Pueden decidir que uno se devuelve, yo me devuelvo para mi país feliz, pero considero que fui tratada como delincuente… Mi calvario comienza cuando toman la decisión de devolverme a Colombia y me llevan al lugar donde lo detienen a uno, que es un lugar horrible, lleno de huecos, tiene ratas, hay gente tirada en el piso que lleva dos y tres días… Ahí ya me preocupé”, declaró Nina.

“Vamos a ver ya con cabeza fría… Creo que ahora estoy muy alterada… Este tipo de denuncias son muy importantes y lo importante primero es tranquilizarme y pensar qué se puede hacer”, aseguró. Este domingo, las autoridades de Quintana Roo, en México, revelaron el informe oficial respecto a por qué no le permitieron el ingreso a la actriz colombiana.

Este es el comunicado expedido por el Instituto Nacional de Migración de Quintana Roo. Allí informan que “la persona cuenta con alerta migratoria desde 2018″, pero no dan detalles específicos al respecto:

El Instituto Nacional de Migración (INM) informa sobre la inadmisión al país de una persona de nacionalidad colombiana en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. La persona referida arribó el viernes 3 de febrero a las 07:45 horas en vuelo Volaris 315 procedente de Bogotá, a la Terminal 2 del aeropuerto.

Durante la revisión de sus documentos se detectó que tiene activa una alerta migratoria registrada desde octubre de 2018, por lo que se determinó su inadmisión al país como lo establece la Ley de Migración y su reglamento. De acuerdo con el procedimiento, las personas que son inadmitidas deben esperar en un espacio asignado por la administración aeroportuaria para abordar su vuelo de regreso al país de donde provenían, en ese lapso la aerolínea que las traslada es la responsable de la alimentación. El mismo viernes a las 22:57 horas la persona regresó a su país.

El INM se condujo bajo los procedimientos establecidos en la normatividad vigente y respetó en todo momento los derechos humanos de la persona referida.

De acuerdo con datos de Migración Colombia, a lo largo de 2022 un total de 21.819 colombianos fueron deportados desde el aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Una cifra que cuadruplica el valor de este tipo de episodios, para el año 2021.

Aunque hay inadmitidos de distintas nacionalidades, para los colombianos es muy frecuente que suceda. De acuerdo con el portal Reportur, sobre el turismo en el continente, es un hecho que a los colombianos les sucede con más frecuencia, especialmente en el aeropuerto de Cancún.

Lo más complicado del panorama es que las inadmisiones no son aclaradas por las autoridades, y aparte de realizar el proceso de deportación, a la gente no se le explica el motivo de rechazo de entrada al país.

Recientemente, el youtuber colombiano Pablo Rabelo también compartió con SEMANA detalles de su traumática experiencia. Rabelo tenía programado un viaje para asistir como speaker internacional a una conferencia, pero al llegar a México, no solo fue inadmitido, sino que según contó a este medio, fue maltratado por las autoridades.