Hija de Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Maduro, cambia lugar de su lujosa boda tras filtración del evento

El evento de la hija de la mano derecha del dictador venezolano tenía un costo de más de 300 mil dólares.

Redacción Mundo
2 de septiembre de 2025, 5:59 p. m.
Vladimir Padrino López está organizando una boda lujosa para su hija en Cainama. | Foto: Fotomontaje SEMANA

La boda civil de Yarazetd Padrino Betancourt, hija del ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, ya no se celebrará en los Jardines Ecológicos Topotepuy como inicialmente había sido anunciado. La medida se tomó luego de que se filtraran las costosas invitaciones del evento, según informan medios venezolanos.

Ahora, la ceremonia se trasladará a una zona militar, posiblemente a la casa del ministro en Fuerte Tiuna o en El Laguito, al final del Paseo Los Próceres, de acuerdo con fuentes citadas por El Pitazo.

Las invitaciones reveladas por el exfuncionario estadounidense Marshall S. Billingslea detallaban un evento con temática “formal campestre”, ambientación inspirada en Italia, recomendaciones precisas de vestimenta, listas de regalos con enlaces internacionales y contacto con estilistas encargados de cabello y maquillaje.

Vladimir Padrino
Vladimir Padrino, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Billingslea recoge datos publicados en los que se cuenta, por ejemplo, que habrá “vuelos chárter de Conviasa, hoteles cinco estrellas reservados, kits de bienvenida con ron Santa Teresa 1796″. De igual manera, detalló que el hospedaje será en “Ara Merú Lodge, un hotel boutique en plena selva, reservado solo para los invitados. Piscina infinity, suites presidenciales, banquetes gourmet de La Montserratina y aguas Minalba fluyendo”.

“El acto religioso tendrá lugar el 4 de octubre en el Parque Nacional Canaima, con itinerario de cuatro días que incluye paseos en helicóptero al Salto Ángel, recorridos en kayak, fiestas privadas en playas y alojamiento en campamentos exclusivos”, según reseñó el diario El Nacional, donde explicó los detalles de la lujosa boda.

El evento ha generado fuerte indignación pública, especialmente debido al contexto de grave crisis social y económica en Venezuela. Billingslea estimó que la boda tendría un presupuesto aproximado de 300.000 dólares, una cifra desproporcionada frente al salario anual de Padrino López, estimado en 12.000 dólares.

En Estados Unidos, se mantiene activa una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Padrino López, debido a su vínculo con el denominado Cartel de los Soles. Mientras que contra Nicolás Maduro la suma llega a los 50 millones de dólares.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), conversa con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, durante una ceremonia en la base militar de Fuerte Tiuna dentro de la inauguración presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. Maduro, en el poder desde 2013, prestó juramento para un tercer mandato. a pesar de una protesta mundial que provocó que miles de personas protestaran la víspera de la ceremonia. (Foto de Juan BARRETO/AFP)
Nicolás Maduro, junto a su ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrin. | Foto: AFP

La congresista republicana María Elvira Salazar criticó públicamente el uso de plataformas como Zelle para financiar regalos de boda, y pidió a la empresa que corte cualquier vínculo con el régimen que, según ella, opera bajo lógica de narcoterrorismo.

“Mientras millones de venezolanos claman por comida y trabajo, la élite chavista derrocha cientos de miles en lujos obscenos. Hago un llamado a Zelle a investigar y cortar de inmediato cualquier vínculo con narcoterroristas o sus familiares. Ninguna plataforma americana debe convertirse en cómplice de criminales que han destruido a Venezuela y amenazan la seguridad nacional de EE. UU.”, dijo la congresista.

