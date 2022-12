Hombre le hizo ‘muecas’ a una gaviota y por poco pierde la lengua

El intento de un hombre por burlarse de una gaviota se hizo viral en las redes sociales, el hecho calificado por muchos como un ejemplo claro del “karma”, es protagonizado por el ave y un sujeto que la capturo sin imaginarse la dolorosa sorpresa que se llevaría segundos después.

El protagonista del video es un hombre que trabaja en un restaurante en Turquía, quien de un momento a otro decidió capturar con sus manos a una gaviota, esta se encontraba deambulando por la zona.

La gaviota no opone demasiada resistencia, sin embargo, en un momento del video, el hombre empieza a burlarse del ave y realizar muecas con su rostro. Toma la errada decisión de sacarle su lengua, sin contar con la reacción que podría tener el ave.

La gaviota estira su pico y le atrapa la lengua con fuerza, como si se tratara de una presa. Segundos después el hombre logra liberar su lengua, sin embargo, la lección ya estaba aprendida por lo que libera la gaviota inmediatamente.

Mientras que el ave continua su camino, el video de esta lección se hizo viral en redes sociales. El incómodo momento vivido por el hombre ha sido motivo de burlas y reflexiones de parte de los internautas.

Un niño fue el testigo directo del hecho quien no pudo contener su risa ante lo sucedido.

A pesar de que el protagonista del episodio puedo conservar su lengua, el video no permite evidenciar si resultó con alguna herida de consideración en su boca.

180 monedas en el cuerpo

Un caso inusual llegó a las salas de urgencia de un hospital en India, luego de que un hombre se quejara por un fuerte dolor de estómago y cabeza. Tras los exámenes preliminares, los médicos quedaron estupefactos al descubrir que aquel paciente albergaba en su cuerpo 187 monedas.

Tras practicarle una radiografía, el resultado dejó perplejos a quienes conocieron el caso en la ciudad de Bagalkote, ubicada en el estado de Karnataka. El individuo, de no más de 60 años, había estado ingiriendo esos objetos por al menos dos meses sin que nadie notara que algo andaba mal.

Según informaron medios locales como India Today, esta persona, que responde al nombre de Dyamappa Harijan, tenía un cuadro de esquizofrenia. Para corroborar que efectivamente eran monedas lo que estaba en su estómago, se procedió a una endoscopia que no dejó lugar a más dudas. Lo siguiente fue programar una intervención quirúrgica.

Hombre en India tenía 187 monedas en su estómago (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Peter Dazeley (izquierda), Reza Estakhrian (derecha).

La familia de Harijan no podía creer lo que estaba escuchando. “No sabíamos de esto. No estaba mentalmente bien, pero hacía su trabajo de rutina todos los días. No le dijo a nadie que se había tragado las monedas. Hace solo unos días tenía el estómago hinchado y cuando dormía estaba en agonía (...)”; sin embargo, nunca pasó por la mente “que se había tragado monedas”, dijo su hijo Ravikumar.

Según India Today, las más de 100 piezas tenían un peso de 1,2 kilogramos y su ingesta no solo fue “impensable” para la familia, sino que la extracción representó un reto para los cirujanos.

“Fue un caso desafiante. Su estómago se había vuelto como un globo y había monedas por todas partes en su estómago. Había monedas de una rupia, dos rupias y cinco rupias”, comentó Eshwar Kalburgi, uno de los médicos que participaron en la operación.