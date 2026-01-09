Impactante atentado con explosivos contra diputada en Honduras es captado en video

Una diputada del partido del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, sufrió este jueves, 8 de enero, heridas leves al ser impactada con un explosivo artesanal cuando dialogaba con la prensa en las afueras del Congreso, informaron fuentes oficiales.

El incidente se produjo en medio de una movilización de seguidores del oficialismo de izquierda, que respaldaba una sesión legislativa convocada para analizar la legalidad de los resultados electorales que dieron ganador a Asfura.

La congresista Gladis López, del conservador Partido Nacional, conversaba informalmente con periodistas cuando el artefacto la impactó a la altura del cuello, según videos difundidos en redes sociales que la muestran con manchas de sangre.

Nuestra diputada nacionalista Gladis Aurora López ha sido trasladada de emergencia a un hospital luego que un manifestante de libre lanzara una bomba Molotov. @Lredondo esto es culpa tuya ! pic.twitter.com/Z9TPGvPGCM — Steven Rodríguez (@Rodriguezshr) January 8, 2026

López fue trasladada a un hospital y, posteriormente, dijo que estaba fuera de peligro y que solo presentaba leves malestares por el impacto.

Este tipo de explosivos son disparados con una lanzadera rústica y fueron utilizados durante disturbios que se desataron a raíz de las dilaciones para proclamar al ganador de los comicios del 30 de noviembre. Un militar resultó herido en el rostro en uno de esos altercados.

Asfura fue declarado finalmente vencedor más de tres semanas después y asumirá el poder el 27 de enero.

“No quiero pensar que es por temas políticos (...) Son cosas que no pueden seguir sucediendo”, dijo Asfura.

Gladis López fue atacada con un explosivo mientras hablaba con la prensa. Foto: X/@laredcincoradio

Diputados del PN, como Netzer Mejía, culparon a los seguidores del gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro, mientras el titular del Congreso, el oficialista Luis Redondo, ordenó una investigación.

Redondo había convocado a la sesión de este jueves, pese a que el Congreso carece de facultades para revisar la validez de los resultados electorales.

Un video verificado por Reuters mostró a la legisladora sentada, con una camisa blanca abotonada que revelaba rayas de sangre y aparentes hematomas en su espalda.

El incidente ocurre en medio de la desconfianza política tras la votación del 30 de noviembre, en la que el centrista Salvador Nasralla apeló al Tribunal de Justicia Electoral buscando recuentos en varios departamentos después de que la autoridad electoral declarara al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, como ganador por menos del 1 % de los votos.

🟣#NoticiaDeImpacto | “Los perdono, no tengo odio en mi corazón” Diputada Gladis Aurora López, tras ataque recibido ayer en el CN.



📹: Waldina Paz.



Sigue el EN VIVO https://t.co/THfpoK5TU3 pic.twitter.com/VO3S7cvohu — TN5 (@TN5Telenoticias) January 9, 2026

Ambos buscaban desbancar al izquierdista Partido Libre de la presidenta Xiomara Castro, cuyo candidato Rixi Moncada quedó en tercer lugar en las elecciones.

*Con información de AFP.