Mundo

Impactante atentado con explosivos contra diputada en Honduras es captado en video

La congresista Gladis López fue atacada en medio de una movilización de seguidores del oficialismo de izquierda.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 1:58 p. m.
Un artefacto explosivo fue arrojado contra el Congreso Nacional de Honduras
Un artefacto explosivo fue arrojado contra el Congreso Nacional de Honduras Foto: X/@Cachoperiodista

Una diputada del partido del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, sufrió este jueves, 8 de enero, heridas leves al ser impactada con un explosivo artesanal cuando dialogaba con la prensa en las afueras del Congreso, informaron fuentes oficiales.

El incidente se produjo en medio de una movilización de seguidores del oficialismo de izquierda, que respaldaba una sesión legislativa convocada para analizar la legalidad de los resultados electorales que dieron ganador a Asfura.

La congresista Gladis López, del conservador Partido Nacional, conversaba informalmente con periodistas cuando el artefacto la impactó a la altura del cuello, según videos difundidos en redes sociales que la muestran con manchas de sangre.

López fue trasladada a un hospital y, posteriormente, dijo que estaba fuera de peligro y que solo presentaba leves malestares por el impacto.

Mundo

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

Mundo

Delcy Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana

Mundo

Italia confirma la liberación de dos de sus ciudadanos en Venezuela y espera “nuevos pasos en esta dirección”

Noticias Estados Unidos

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

Mundo

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

Noticias Estados Unidos

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Mundo

John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, está en Venezuela

Mundo

Taiwán no es Venezuela: Venezuela es petróleo y Taiwán son chips

Mundo

Marco Rubio llamó al presidente electo de Honduras tras polémicas elecciones: “una clara victoria electoral”

Mundo

¿Quién es el candidato apoyado por Trump, Nasry Asfura, declarado presidente en Honduras?

Este tipo de explosivos son disparados con una lanzadera rústica y fueron utilizados durante disturbios que se desataron a raíz de las dilaciones para proclamar al ganador de los comicios del 30 de noviembre. Un militar resultó herido en el rostro en uno de esos altercados.

Nasry Asfura, respaldado por Trump, es proclamado presidente electo de Honduras

Asfura fue declarado finalmente vencedor más de tres semanas después y asumirá el poder el 27 de enero.

“No quiero pensar que es por temas políticos (...) Son cosas que no pueden seguir sucediendo”, dijo Asfura.

Gladis López fue atacada con un explosivo mientras hablaba con la prensa.
Gladis López fue atacada con un explosivo mientras hablaba con la prensa. Foto: X/@laredcincoradio

Diputados del PN, como Netzer Mejía, culparon a los seguidores del gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro, mientras el titular del Congreso, el oficialista Luis Redondo, ordenó una investigación.

Redondo había convocado a la sesión de este jueves, pese a que el Congreso carece de facultades para revisar la validez de los resultados electorales.

Marco Rubio felicita al presidente hondureño Nasry Asfura, respaldado por Trump, por su victoria electoral

Un video verificado por Reuters mostró a la legisladora sentada, con una camisa blanca abotonada que revelaba rayas de sangre y aparentes hematomas en su espalda.

El incidente ocurre en medio de la desconfianza política tras la votación del 30 de noviembre, en la que el centrista Salvador Nasralla apeló al Tribunal de Justicia Electoral buscando recuentos en varios departamentos después de que la autoridad electoral declarara al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, como ganador por menos del 1 % de los votos.

Ambos buscaban desbancar al izquierdista Partido Libre de la presidenta Xiomara Castro, cuyo candidato Rixi Moncada quedó en tercer lugar en las elecciones.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Nicolás Maduro.

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

Donald Trump, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez habría solicitado viajar a Washington la próxima semana

Giorgia Meloni y Delcy Rodríguez

Italia confirma la liberación de dos de sus ciudadanos en Venezuela y espera “nuevos pasos en esta dirección”

La legislación federal permite el uso de armas solo bajo estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad.

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

En esta combinación de imágenes, el presidente Donald Trump, izquierda, habla en una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, en Washington, el 4 de marzo de 2025, y un folleto del Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en una ceremonia en Teherán Irán, el 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Ben Curtis – Oficina del Líder Supremo Iraní vía AP)

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

A partir del 1 de octubre de 2025, solicitar la visa americana en Colombia será más costoso.

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, está en Venezuela

El personal de la Guardia Costera de Taiwán monitorea los movimientos de la Guardia Costera de China y del Ejército Popular de Liberación de China, mientras China realiza simulacros que rodean a Taiwán, en el Estrecho de Taiwán, el 29 de diciembre de 2025

Taiwán no es Venezuela: Venezuela es petróleo y Taiwán son chips

Incautación del petrolero Olina

Estados Unidos confiscó nuevo petrolero que salió de Venezuela: imágenes de operación fueron captadas en video

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

“Put... Trump”: recuerdan conversación de Delcy Rodríguez con un empresario español en 2020, y se hace viral en redes sociales

Noticias Destacadas