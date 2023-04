Increíble: esposos vendieron su casa para pagar cirugías plásticas y lucir “perfectos”; no quedaron satisfechos

En Reino Unido, una pareja de esposos se volvió viral luego de que se gastara más de 16.000 libras esterlinas en cirugías plásticas y procedimientos estéticos en Turquía.

De acuerdo con medios británicos, la pareja vendió todas sus pertenencias, solo con el objetivo de auspiciar el sueño de un “look de Instagram”. Sin embargo, no todo resultó ser ‘color de rosa’, dado que ahora está viviendo las consecuencias de los procedimientos estéticos en sus cuerpos.

De acuerdo con Zara, de 36 años, ahora “siente como si hubiera metal dentro” y eso la hace muy infeliz. La mujer se hizo un procedimientos en senos, glúteos, abdomen en noviembre de 2022, mientras que su esposo se implantó carillas dentales.

El Daily Mail reseñó que la pareja pagó un paquete con una clínica en Turquía, que incluía una estadía de 11 noches en un hotel, además de gastar otras 1.000 libras esterlinas en comida.

Entre tanto, el New York Post destacó que la pareja vendió su casa en Manchester para poder financiar los gastos de las cirugías y demás procedimientos estéticos.

Diariamente en el mundo, muchas personas mueren en medio de procedimientos estéticos. - Foto: Getty Images

No obstante, han pasado varios meses y Zara aún no se recupera totalmente de los procedimientos. Su esposo también está insatisfecho con su nueva dentadura, dado que la siente inestable.

“Estaba tratando de conseguir ese aspecto de Instagram, donde todo es perfecto. Pero nunca haría eso ahora, no vale la pena”, dijo la mujer al Daily Maili sobre su experiencia de llevarse a cabo los procedimientos estéticos.

Mujer mostró las consecuencias en su rostro de haber usado bótox por 20 años

En California, Estados Unidos, una enfermera mostró a través de sus redes sociales cómo está su rostro, después de haber usado bótox por 20 años y luego haber parado los procedimientos estéticos por al menos 5 meses.

Pues bien, se trata de Brenda Blay, como se identifica la mujer de más de 50 años, quien aprovechó la oportunidad para contar que había dejado de utilizar bótox, y que ahora estaba volviendo a recuperar el movimiento de los músculos de su rostro. “¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve una persona que ha estado usando bótox durante 20 años cuando deja de hacerlo?”, inició cuestionando Blay.

La clínicas clandestinas se han convertido en una problemática para las autoridades sanitarias. - Foto: Getty Images

“Dejé de usarlo en octubre, por lo que prácticamente se ha ido, pero notan que no tengo movimiento muscular porque no lo he usado en mucho tiempo. Así que ahora básicamente estoy reconstruyendo mis músculos”, agregó la enfermera estética, afirmando que luego de acostumbrar su rostro al tratamiento, ahora estaba buscando recuperar los movimientos que podía lograr cuando no tenía la neurotoxina.

Para la enfermera, no habría mayores riesgos en el uso del bótox, incluso podría tomar descansos del tratamiento y, según su experiencia, los músculos se podrían volver a reacomodar y fortalecer. Afirmó que tenía muy pocas arrugas y aunque podrían hacerse más profundas con el tiempo, esto no representaría una contraindicación.

La mujer indicó que había parado en octubre para recuperar la movilidad de sus músculos. - Foto: Tik Tok: @nursebblay

“Lo he usado desde mis 35 años, ahora tengo 51 y no he tenido más bótox desde septiembre-octubre, todavía estoy con una piel suave y sin movimiento”; “Gracias por ser honesta acerca del bótox, nunca lo he usado, yo solo quiero envejecer agraciadamente”; “la única razón por la que no uso bótox es por el dolor”; “es difícil de creer que el bótox no tiene efectos visibles en el cuerpo”, son algunos de los comentarios que la mujer recibió en su publicación.