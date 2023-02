Inflación en Venezuela superó el 400% ¿Colombia podría llegar a esa tenebrosa cifra?

La inflación mensual en Venezuela se elevó al 39,4% mensual en el mes de enero de 2023, lo que supone 2,2 puntos más que la cifra registrada en el mes anterior, según las cifras divulgadas este martes 7 de febrero por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), organismo independiente de información económica.

Por su parte, la inflación interanual se situó en enero en el 440%, lo que sugiere que la inflación está entrando en una fase de “fuerte aceleración”.

El incremento mensual supone el más elevado de los últimos 21 meses y la cifra interanual supone que la economía venezolana se encuentra en “peligro” de volver a entrar en un episodio de hiperinflación, tal y como ha explicado el Observatorio.

Por divisiones, los mayores aumentos fueron comunicaciones (258,8%), vestido y calzado (48,3%), alimentos (35,5%), transporte (26,6%) y alquiler de vivienda (25%).

Inflación por rubros en Enero 2023



🫣 Servicios de Comunicación: 258,8%

🫠Esparcimiento: 69,9%

😬Vestido y Calzado: 48,3%

😢Alimentos y bebidas no alcohólicas: 35,5%

🥶Servicios: 31,2%

😳Educación: 28,6%

🤯Bienes y servicios diversos: 27%

🤐 Restaurantes y hoteles: 26,9% pic.twitter.com/nApncV6aO9 — Observatorio Venezolano de Finanzas (@observafinanzas) February 7, 2023

Las cifras que da el gobierno de Venezuela en tema de inflación

Venezuela registró una inflación anual de 234 % en 2022, según anunció en días pasados la vicepresidenta Delcy Rodríguez contra el 686,4 % del año anterior.

“En diciembre de 2018 la inflación era del 130.000 % y cerramos el año 2022 con un 234 %”, indicó Rodríguez durante un encuentro con empresarios turcos y venezolanos.

La desaceleración, dijo, es producto de las políticas empleadas desde 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro comenzó a relajar los férreos controles al sistema cambiario y de precios.

Sin embargo, el indicador continúa siendo uno de los más altos del mundo. La vicepresidenta no detalló los datos mensuales de noviembre y diciembre, pendientes ante el silencio del Banco Central (BCV) que no publica los datos desde octubre cuando ubicó el índice mensual en 6,2 % y la acumulada en 119,4 %.

¿Colombia podría llegar a ese punto de inflación?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló hace unos días, una de las cifras más importantes en materia económica. Se trata de la variación del Índice de Precios al Consumidor en enero de 2023.

La inflación en enero fue del 1,78 %, cifra que estuvo arriba de lo proyectado por los analistas, quienes, según la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República, esperaban una variación del 1,61 %.

De otra parte, la inflación de los últimos 12 meses quedó en 13,25 %, mientras que hace un año fue del 6,94 %.

De acuerdo con el informe del Dane, cinco sectores se ubicaron por encima del promedio nacional: Transporte (3,98 %), Restaurantes y hoteles (3,11 %), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,46 %), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,29 %) y, por último, Bienes y servicios diversos (1,92 %).

El resultado anual fue: Alimentos y bebidas no alcohólicas (26,18 %), Restaurantes y hoteles (19,36 %), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (17,52 %), Transporte (13,92 %) y, por último, Bienes y servicios diversos (13,80 %) se ubicaron por encima del promedio nacional (13,25 %).

A pesar de tener una inflación que no se veía hace 24 años, analistas afirman que Colombia no alcanzaría las cifras de inflación que presentan actualmente países como Venezuela y Argentina, debido a que las políticas que se llevan a cabo, por el momento, no significan riesgos económicos a corto o mediano plazo, mensaje que aunque genera calma, no oculta la dura situación que se vive por cuenta del incremento de bienes y servicios mes a mes.