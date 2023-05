Influencer conocida como ‘Bebé del diablo’ iría a la cárcel por acosar a futbolistas de un famoso equipo

La influencer y creadora de contenido para adultos Orla Melissa Sloan, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Bebé del diablo’ tiene 22 años y podría enfrentar consecuencias judiciales tras realizar múltiples actos de acoso contra varios jugadores del Chelsea de Inglaterra, incluyendo a Mason Mount.

Todo iniciaría luego de un encuentro íntimo que ambos tuvieron, a partir de allí comenzaron los actos de acoso de parte de mujer hacia el jugador. Llamadas constantes y reiterados mensajes de chat hacen parte del proceso judicial que se tuvo que abrir contra la influencer.

Este no es el único futbolista del club inglés que está involucrado, Ben Chilwell y Billy Gilmour también mostraron su desespero por los constantes hostigamientos por parte de la mujer. Declararon que se vieron obligados a consumir somníferos para lograr conciliar el sueño.

‘Bebé del diablo’ tiene 22 años y podría enfrentar consecuencias judiciales tras realizar múltiples actos de acoso contra varios jugadores del Chelsea de Inglaterra, incluyendo a Mason Mount. (Photo by Gaspafotos/MB Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

El nivel de obsesión de Sloan habría tocado fondo en una ocasión en donde aseguró que dejaría de comer con el fin de tener dinero suficiente para seguir comprando tarjetas SIM o teléfonos desechables, esto con el fin de seguir enviando mensajes a los jugadores sin preocuparse por ser bloqueada.

De acuerdo con el Tribunal, Ben Chilwell invitó a la mujer a una fiesta por medio de mensajes de Instagram, celebración que se llevó a cabo junto con otros jugadores. La creadora de contenido se declaró culpable ante el Tribunal de Magistrados de Westminster bajo los cargos de acoso sin violencia y dos de acecho.

La creadora de contenido se declaró culpable ante el Tribunal de Magistrados de Westminster bajo los cargos de acoso sin violencia y dos de acecho. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images

La mujer cuenta con más de 85.000 seguidores en Instagram, pero fue en la plataforma de contenido para adultos Fanvue en donde tiene mayor reconocimiento, su contenido le hace ganar 50.000 euros al año, según confesó la misma Orla.

La modelo también tiene una cuenta de OnlyFans en donde también genera cifras millonarias con sus fotografías subidas de tono.

El próximo 20 de junio se conocerá la sentencia final contra la mujer quien podría enfrentar una pena en prisión por los delitos imputados.

Regaño en vivo

Un joven en Argentina, quien es reconocido por su creación de contenido en vivo, sufrió un momento de vergüenza en las redes sociales, que lo dejó en evidencia delante de sus seguidores, quienes, incluso, se pusieron de su lado y le pedían a la madre que no lo regañara más.

El chico fue identificado como Gonzalo Muñiz, de 23 años, quien estaba haciendo un contenido en vivo y su mamá llegó de repente a regañarlo y decirle que no debería estar tanto tiempo en sus dispositivos móviles. “Todos los años lo mismo. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Qué pasa con tu cerebro que no funciona? Estás con el celular como un niñito de dos años. ¡Ya tienes 23, Gonzalo!”, se le escucha decir a la mujer en el video.

Un joven en Argentina, quien es reconocido por su creación de contenido en vivo, sufrió un momento de vergüenza en las redes sociales. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Bronek Kaminski

Ante ese primer regaño, el joven tapa su cámara y, sin apagar el en vivo, comienza a discutir con su mamá y la llama idiota, lo que hace que su madre le replique: “idiota es cuando no piensas. Yo pienso en mi futuro ¿vos no piensas?”, decía, mientras Muñiz continuaba defendiéndose.

“¿Qué piensas, quedarte con el celular? No soy chistosa, es triste, no es de risa y me da bronca. No creces, no puede ser que no crezcas ni pienses en tu futuro”, agregó la mujer, y concluyó: “Sal de mi pieza y te vas de acá, yo no te quiero ni ver… Mis cosas no las toques más”.

Pues bien, ante tal enfrentamiento presenciado por los seguidores del joven, quienes se mantuvieron grabando y mirando lo que sucedía, muchos de ellos le pedían a la mamá de Muñiz que no siguiera regañándolo, mientras que otros se reían de la escena.