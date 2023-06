Insólito: joven fue atracado por su suegro cuando iba a visitar a su novia

Una insólita historia se viralizó en las últimas horas en redes sociales y tiene como protagonistas a un tiktoker y su suegro.

Según contó el usuario identificado en TikTok como Eladri, fue víctima de robo por parte de su suegro cuando se dirigía a visitar a su novia en el municipio de Nezahualcóyotl, en México.

El joven asegura que su suegro le mostró un cuchillo y posteriormente le quitó su celular y algo de dinero. - Foto: Foto: Getty Images

El joven relató que había quedado de ir hasta la casa de su novia para ser presentado ante sus suegros, por lo que se estaba desplazando en transporte público, ya que el vive en Ciudad de México. Debido a que el trayecto era un poco largo, él terminó dejándose vencer por el sueño y el cansancio, por lo que se pasó de la parada en la que se tenía que bajar

El usuario manifestó que llevaba algunas cosas de valor, por lo que sintió un poco de miedo al tener que devolverse a pie. Además, dijo que se encontraba un poco desorientado porque no conocía esta zona y suele salir muy poco de su casa.

Tras algunos segundos en el sitio, el joven se decidió a cruzar una carretera y en ese momento un hombre se le acercó con una bicicleta. Según el relato, esta persona tenía un aspecto imponente y muchos tatuajes, pero en un principio se acercó con el supuesto objetivo de ayudarle.

Sin embargo, la situación se volvió algo inesperado cuando el sujeto le pidió una moneda para supuestamente comprar una cerveza, pero recibió una respuesta negativa por parte del joven. En ese momento, el hombre al parecer se enfureció y por ello se levantó su chaqueta, le mostró un “filero” y lo amenazó para, posteriormente, quitarle su teléfono y algo de dinero.

Tras no poder hacer nada por recuperar su teléfono, el joven decidió seguir su camino y finalmente llegó a la casa de su novia, donde vieron una película y comieron algunos tacos.

Algunos minutos después, en la casa de su novia golpearon la puerta, se trataba del papá de la chica, por lo que el joven solo pensaba en agradarle bien a su suegro, pues era la primera vez que se iban a ver.

Era la primera vez que el joven se iba a ver con sus suegros. - Foto: Getty Images

Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando se percató que su suegro era el mismo hombre que anteriormente lo había asaltado y quitado su celular.

“Nos quedamos viendo como por 30 segundos, los 30 segundos más largos de mi vida”, relató Eladri asegurando que se encontraba muy impactado.

El ladrón no supo qué hacer y por ello decidió pasarse rápidamente a su cuarto. Por su parte, el joven mencionó que estaba pensando en si contarle lo ocurrido a su novia, pero finalmente decidió quedarse callado.

Un poco más tarde, ya cuando el joven disponía a irse para su casa, el suegro llamó a su hija para entregarle el celular de novio y le afirmó que este se le había caído en la entrada.

“Yo como: ‘Sí, se cayó' (...) Mi novia no me quiso decir nada y solamente me entregó mi celular”, dijo.

Un poco confundido por toda esta situación, el joven finalmente se fue de la casa y aseguró que nunca más volvió a ver a su novia.

El hombre, finalmente arrepentido, terminó devolviéndole el celular al joven. - Foto: Getty Images

“Nos salimos, me dejó en la puerta y yo me fui a mi casa. Jamás la volví a ver, jamás le volví a enviar un mensaje ni nada de nada”, finalizó el tiktoker.

La historia se ha vuelto rápidamente viral en redes sociales y ha desatado cientos de opiniones, principalmente de usuarios que aseguran sentirse sorprendidos por lo ocurrido y afirman que no saben cómo reaccionarían ante una situación así. Además, algunos le han pedido al joven que se contacte con su exnovia para que le pregunte su opinión del hecho.