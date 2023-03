Joven descubrió que su tío en realidad era su papá tras realizarse una prueba de ADN

En el mundo es posible encontrar todo tipo de historias familiares, pues existen de todas las formas. Una de ellas llamó poderosamente la atención de la prensa mundial, pues un joven de apenas 19 años quiso hacer una broma, pero esto no salió como esperaba, pues en ese proceso se enteró que su padre no era quien él creía.

El hecho fue registrado por el diario británico The Mirror. Tras comprar un kit de ADN de 90 Libras estrelinas ($ 522.151 COP aproximadamente) con gran apuro, el joven y su familia quedaron desconcertados y casi que la misma quedó destruida.

Una prueba de ADN reveló un resultado sorprendente - Foto: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

“Recibimos nuestros resultados hace unos días y entré en la sección de familiares de ADN para ver mis coincidencias. En la parte superior, figuraba que mi padre solo compartía el 29,2 % de ADN conmigo y esta predecía que sería un medio hermano, lo cual es imposible”, indicó el joven oriundo de Reino Unido.

“Esto no tenía sentido para mí, ya que también compartimos un haplogrupo paterno y nos parecemos mucho, así que definitivamente era mi padre”, manifestó.

Y dijo que “no podía pensar en una relación genética que explicara lo que estaba viendo y tenía dudas sobre la precisión de los porcentajes. Pues los porcentajes compartidos son extremadamente precisos y es muy poco probable que sean falsos”.

Las pruebas de ADN se usan para corroborar si hay familiaridad entre dos personas - Foto: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

“La única explicación realista de lo que estaba viendo era que mi tío, el padre de mi primo y el hermano de mi padre, es mi padre. La realidad me golpeó en la cara como una bolsa de ladrillos voladora. Todos los puntos se alinearon y sentí una sensación de pérdida”, agregó.

“Me senté en mi habitación durante una hora en estado de shock y luego me invadió una sensación de ira. Necesitaba algunas respuestas”, manifestó, a su vez, tomó la decisión de llevarlos a su mamá y cuestionar si ella sabría el por qué no coincidían.

Las pruebas de laboratorio dan resultados reveladores - Foto: Getty Images

“Mi ser irracional ni siquiera lo cubrió con azúcar. Le pregunté si engañó a papá con el tío David. Nunca había visto el color desaparecer de la cara de alguien tan rápido. Parecía estupefacta y luego murmuró: ‘¿Qué tipo de pregunta es esta? Por supuesto que no’”, narró el joven a The Mirror.

“Le conté todo: la prueba, los porcentajes, las coincidencias de ADN, ¡todo! Mi mamá cayó al suelo llorando, rogándome que no le dijera a papá”, explicó, entonces llamó a su prima, quien es su media hermana, para ponerla al tanto de la incómoda situación.

“Terminó la llamada gritando. Mi papá (ahora tío) luego llegó a casa y entró a tropiezos en mi habitación preguntando qué le pasaba a mamá. Yo también le conté todo. No dijo nada después de calmarse. Salió de la habitación y cerré la puerta”, manifestó.

“Durante las próximas horas, escuché a toda mi familia desmoronarse frente a mi puerta. Mis padres tuvieron una acalorada discusión y mis abuelos se apresuraron a ver qué estaba pasando”, explicó el joven, quien sin dimensionar lo que podría llegar a pasar, inició una especie de experimento gracioso que terminó develando una impactante verdad.

Las pruebas son revisadas por genetistas - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Mi tía política y David aparecieron poco después y estoy bastante seguro de que escuché a mi papá y David pelearse físicamente. Un caos total. Me siento como una mi*rda, sé que no es mi culpa, pero no puedo evitar sentir que todo esto es por mi culpa”, agregó el adolescente.

“Si hubiera gastado el dinero de mi cumpleaños en otra cosa, nada de esto habría sucedido, pero otra parte de mí se alegra de saber la verdad”, aseguró lamentando con todo su ser lo sucedido, por medio de la red social Reddit, que es similar a Twitter, pero no es tan utilizada en este lado del planeta..