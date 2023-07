Joven reveló los hábitos que dejó de hacer tras convertirse en médico; dice que son peligrosos para la salud

El segundo hábito al que hizo referencia fue el popular ‘vaper’, es decir, fumar cigarrillos electrónicos. Superficialmente, se dice que esta tendencia no incluye nicotina, de manera que no equivale a los cigarros convencionales, no obstante, el debate sobre su impacto en la salud sigue vigente.

“Desde que estudio farmacia evito tomar cualquier medicamento a no ser que lo necesite 100 % jajajaj”; “sin carrera de medicina sé que bebida energética + alcohol = bomba para el corazón”; “lo del cuello me ha matado, con lo que me gusta”; “cosas que he dejado de hacer desde que soy podóloga: andar sin chanclas en piscinas”; “y yo haciendo las 3, fantástico”; ”pero la de crujir el cuello es porque la amiga se lo hizo y lo hizo mal, yo solo me crujo el cuello, pero muy poco”; “yo estudio psicología y he dejado de ser feliz”; “hace años empecé a fumar vaper y al mes por ahí empezó a dolerme el pulmón, lo dejé porque no podía respirar”; “lo de crujirse el cuello acaba de crearme un nuevo trauma”; “lo de crujir el cuello es dependiendo cada uno sabe su límite a la hora de girar su cuello, lo debes hacer tú mismo siempre que no te cause dolor”; “es importante cuidarse y estar bien de salud, eso por supuesto”, dicen algunas de las respuestas destacadas en la publicación.