La justicia argentina solicitó el miércoles a Estados Unidos la extradición del dictador depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro para ser indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad, según una resolución judicial a la que accedió la AFP y que ha sido confirmadada por fuentes desde el país gaucho.

Maduro se encuentra detenido en Nueva York tras ser extraído de Caracas en una incursión militar de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero que terminó con su dictadura y logró la llegada al poder de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, que desde entonces ha denunciado la captura del antiguo mandatario venezolano.

A un mes de la caída de Maduro, ¿en qué ha cambiado la situación en Venezuela?

Un juez argentino libró el miércoles un “exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros” para ser indagado en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de “jurisdicción universal”.

ARCHIVO - El presidente Nicolás Maduro saluda a sus seguidores junto a la primera dama Cilia Flores durante el mitin de cierre de su campaña electoral en Caracas, Venezuela, el 25 de julio de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara, archivo) Foto: AP

En 2024, la justicia argentina había solicitado la captura internacional del entonces dictador Nicolás Maduro en esta causa, derivada de dos denuncias realizadas por la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, en inglés) y, separadamente, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

En 2023, las dos organizaciones denunciaron al gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos ante la justicia argentina, citando el principio de jurisdicción universal. Ambas querellas fueron luego unificadas en una sola causa.

Revelan el estado de salud de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de su encarcelamiento en Estados Unidos

La justicia argentina determinó la existencia de “un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil” desde 2014 “hasta el presente” y libró órdenes de detención para indagar a Maduro y a su ministro del Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Nicolás Maduro pasa sus días en Nueva York. Foto: FB/NicolasMaduro

En otras ocasiones, la justicia argentina aplicó la jurisdicción universal. En 2021 abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana y, en 2022, inició una investigación penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en una operación que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, asumió el poder de forma interina y gobierna bajo presión de Estados Unidos.

“Es el infierno”: Carlos Lehder estuvo en la cárcel de Estados Unidos donde está preso Nicolás Maduro y narró detalles del “planeta negro”

El exmadatario venezolano es acusado por narcotráfico y terrorismo por las justicia estadounidense, tras su captura a inicio de año. Mientras tanto, se conoce que su próxima audiencia está prevista para el 17 de marzo en Nueva York.

Con información de AFP.