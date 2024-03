La Iglesia desacredita las “apariciones” de una Virgen que “lloraba sangre” ¿Cuál es la razón?

Tras una investigación de casi un año, la diócesis de Civita Castellana, un municipio al noroeste de Roma, “decretó e l carácter no sobrenatural de los hechos” ocurridos en Trevignano Romano, anunció en un comunicado este miércoles, 6 de marzo.

Tras una “atenta” evaluación del caso y “tras escuchar los testimonios en el lugar y haber consultado a una comisión de expertos”, incluido un psicólogo y un experto en la Virgen María, la diócesis “decretó el carácter no sobrenatural de los hechos en cuestión”, indicó su obispo, Marco Salvi. | Foto: Getty Images

Tras una “atenta” evaluación del caso y “tras escuchar los testimonios en el lugar y haber consultado a una comisión de expertos ”, incluido un psicólogo y un experto en la Virgen María, la diócesis “decretó el carácter no sobrenatural de los hechos en cuestión”, indicó su obispo, Marco Salvi.

Supuesta aparición de una virgen en Italia tiene conmocionada a una comunidad de creyentes en Lacio

Ieri sul sito di Gisella è comparso questo avviso. Come mai? #Mattino5 #Esclusiva pic.twitter.com/PaYeIygSNA

Y agregó la creyente: “Cuando vi las fotos de la virgen y la cruz estuve tres días enferma, no lo podía creer. Muchos se burlaron de mí, pero estoy tranquila, no he alterado nada, apenas puedo usar el teléfono”.