¿La maldición de los Grimaldi? Escándalo de corrupción amenaza con sacar a la luz secretos sexuales del príncipe Alberto de Mónaco

P ero el escándalo no surgió de un día para otro, sino que viene cocinándose a fuego lento desde hace dos años, cuando surgió un blog titulado Les Dossiers du Rocher ( Los expedientes de La Roca ), el cual, de manera anónima, comenzó a difundir documentos y correos electrónicos que demostrarían la corrupción al interior del gobierno de Alberto, quien tiene funciones ejecutivas además de ser el soberano.

El príncipe con su hermana más famosa, Carolina de Mónaco, en el Baile de la Rosa de este año. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images). | Foto: Getty Images

En particular, el blog hizo blanco de sus denuncias al llamado G4 o “la banda de los 4″, conformada por los cortesanos más allegados al príncipe y quienes, hasta hace cuestión de meses, controlaba vastas franjas de negocios y actividades de finca raíz en el principado.

De los 4, el más emproblemado de todos es Palermo. En principio, Alberto no les dio crédito a las publicaciones del blog contra su leal colaborador y amigo.

En una entrevista para Le Figaro , de París, Alberto dijo que había que parar el daño que el blog le estaba haciendo a Mónaco, pero ahora no pocos observadores creen que deshacerse de Palermo no solo le traerá funestas consecuencias al principado, sino al propio príncipe.

“Si la confianza se evapora, no puedes seguir trabajando con alguien. Cuando surgen los cuestionamientos, tienes que saber cómo cambiar a la gente que te rodea, para encontrar el camino correcto otra vez y escribir una nueva página en tu historia”, le declaró el hijo de Rainiero III y Grace Kelly, acerca del despido de Palermo y Laurent Anselmi.

Sin embargo, parece que esas frases no serán suficientes para contrarrestar los efectos de un conflicto con Palermo que apenas comienza.

El periódico insinuó además que Palermo es la clase de persona con la que sería mejor no tener un problema.

Pues bien, parece que Alberto ya lo tiene. De acuerdo con The Times , de Londres, él está muy molesto con el príncipe porque sus casas y oficinas fueron allanadas, en el marco de una investigación por corrupción.

Furioso, calificó la entrevista de Alberto en Le Figaro como eco “de una recurrente campaña de difamación, alimentada con documentos falsos, acusaciones maliciosas e insinuaciones falaces. No puedo dejarme calumniar de esa manera”.