La ONU toma postura sobre ataques a ‘narcolanchas’ en el Caribe por parte de EE. UU. y lanza fuerte mensaje: “Ejecuciones extrajudiciales”

Naciones Unidas instó este viernes a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, y fustigó lo ocurrido como “ejecuciones extrajudiciales”.

En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas.

Familiares de las víctimas dicen que algunos de ellos eran simples pescadores.

#USA: Airstrikes on boats in the Caribbean and the Pacific, allegedly linked to drug trafficking, violate international human rights law & are unacceptable.



The authorities must maintain use of well-established law enforcement methods to respond to alleged illicit trafficking,… pic.twitter.com/5yw7PwcxFV — UN Human Rights (@UNHumanRights) October 31, 2025

“Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables”, escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

“Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”, agregó.

Turk incidió en que estas personas murieron “en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional”.

El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela y en la que, según el presidente Donald Trump, viajaban miembros del cartel del Tren de Aragua. | Foto: Foto: Agencia AFP

Las operaciones se inscriben en un contexto de gran tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los carteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones “terroristas”.

La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa al dictador Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“Enfrentar la grave cuestión del tráfico ilegal de drogas en fronteras internacionales es (...) una cuestión de cumplimiento de la ley, gobernada por los cuidadosos límites que la legislación internacional de derechos humanos fija al uso de la fuerza letal”, apuntó Turk.

“El uso intencionado de la fuerza letal sólo es permisible como recurso último contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida”, enfatizó.

En esa línea, el responsable dijo que “en base a la muy escasa información facilitada públicamente por las autoridades norteamericanas, ninguno de esos individuos en las embarcaciones atacadas parecía plantear una amenaza inminente a las vidas de otros”.

Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk. | Foto: Getty Images / Anadolu Agency / Colaborador

Turk pidió por ello “investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre dichos ataques”.