Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

La Unión Europea abrió este martes una investigación contra el sitio web de Shein, sospechoso de varias infracciones, después de que se descubriera en octubre que su catálogo de ventas incluía armas y muñecas sexuales con aspecto infantil.

Según la Comisión Europea, la investigación se abrió, además de por la venta de productos ilegales, por los aspectos adictivos de esa plataforma fundada en China y con sede en Singapur, y por la opacidad del algoritmo que utiliza para recomendar artículos a los usuarios.

Si la investigación confirmara esas infracciones, Shein habría violado la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea. Esto podría costarle sanciones que podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación anual.

La DSA obliga a las plataformas en línea a emprender medidas para proteger a sus usuarios de contenidos y productos ilegales y/o peligrosos. Además, las plataformas de mayor tamaño —y Shein se cuenta entre ellas— están sometidas a unas reglas más estrictas y a controles más rigurosos.

“En la UE, los productos ilegales están prohibidos a la venta, ya sea en una tienda o en línea”, subrayó la vicepresidenta de la comisión encargada de asuntos digitales, Henna Virkkunen.

La DSA “protege a los consumidores, vela por su bienestar y les proporciona información sobre los algoritmos con los que interactúan”, sostuvo Virkkunen.

Estados Unidos ha criticado en reiteradas ocasiones esa legislación europea, a la que acusa de socavar la libertad de expresión y de apuntar especialmente contra las empresas extranjeras.

“Compartimos el objetivo de la Comisión de conseguir un entorno en línea seguro y fiable y seguiremos contribuyendo de forma constructiva a este procedimiento”, declaró a la AFP un portavoz del grupo Shein.

“Tras los problemas identificados el año pasado, además de una mejora de nuestras herramientas de detección [de productos ilegales], hemos acelerado la puesta en marcha de medidas de protección adicionales sobre los productos prohibidos para menores de edad”, agregó el vocero.

Sherin es una tienda en línea internacional donde se puede comprar ropa, accesorios y otros artículos de moda a precios generalmente bajos.

Su modelo de negocio se basa en producir grandes cantidades de ropa y lanzarla rápidamente, siguiendo las tendencias de moda que detecta mediante análisis de datos

Shein opera globalmente y vende en más de 150 o 160 países y territorios de todo el mundo. Tiene centros de operación y oficinas en lugares estratégicos como Estados Unidos, Brasil, Irlanda, China, París y Singapur, entre otros.

Con información de AFP*