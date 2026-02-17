MUNDO

Lo que se sabe de la investigación contra Shein por venta de muñecas sexuales con aspecto infantil

La plataforma se destaca por ofrecer ropa, accesorios y productos para el hogar a precios muy bajos y con alta rotación.

Redacción Mundo
17 de febrero de 2026, 8:35 a. m.
Shein es un minorista global de moda rápida en línea, fundado en China en 2008 por Chris Xu
Shein es un minorista global de moda rápida en línea, fundado en China en 2008 por Chris Xu Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La Unión Europea abrió este martes una investigación contra el sitio web de Shein, sospechoso de varias infracciones, después de que se descubriera en octubre que su catálogo de ventas incluía armas y muñecas sexuales con aspecto infantil.

Según la Comisión Europea, la investigación se abrió, además de por la venta de productos ilegales, por los aspectos adictivos de esa plataforma fundada en China y con sede en Singapur, y por la opacidad del algoritmo que utiliza para recomendar artículos a los usuarios.

Si la investigación confirmara esas infracciones, Shein habría violado la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea. Esto podría costarle sanciones que podrían alcanzar hasta el 6% de su facturación anual.

La plataforma de moda rápida Shein ha anunciado un aumento en los precios de sus productos en Estados Unidos
Whitestown - 30 de julio de 2023: Centro de distribución de comercio electrónico de SHEIN. SHEIN es una de las tiendas de moda y accesorios más grandes del mundo. Foto: Getty Images

La DSA obliga a las plataformas en línea a emprender medidas para proteger a sus usuarios de contenidos y productos ilegales y/o peligrosos. Además, las plataformas de mayor tamaño —y Shein se cuenta entre ellas— están sometidas a unas reglas más estrictas y a controles más rigurosos.

Más de Mundo

