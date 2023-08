Lo ultimo: así mató Daniel Sancho al médico colombiano Edwin Arrieta. Estos son los detalles que se conocen del asesinato

| Foto: via REUTERS

Daniel Sancho fue enviado a una cárcel en Tailandia por un juez, tras confesar el homicidio del médico colombiano, Edwin Arrieta. | Foto: via REUTERS

Tras la impactante noticia en esta paradisiaca isla tailandés, la policía inició las investigaciones y concluyó que los últimos días de Arrieta los estuvo compartiendo con Daniel Sancho y, con ayuda de material audiovisual, se pudieron obtener imágenes del pasado 2 de agosto donde se puede ver a los dos hombres realizando un trayecto desde el muelle de Koh Pha-Ngan hasta su hotel. Este material sigue siendo objeto de investigación, ya que no se ha cerrado del todo el crimen.

A su vez, se dio con el paradero del homicida quien fue capturado y manejó un discurso ambiguo donde solía contradecirse. En un principio, admitió el homicidio durante un interrogatorio, después de haber sido él mismo quien denunció la desaparición. Luego aclaró que Arrieta habría fallecido como resultado de un golpe en la cabeza que él le propinó, pero no recuperó la conciencia a pesar de sus intentos por revivirlo.

Según información de la Agencia EFE, donde el joven chef entregó su versión a la opinión pública y aceptó haber asesinado al medio cordobés, el español tambien afirmó que: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, afirmó Sancho, hijo reconocido actor Rodolfo Sancho.