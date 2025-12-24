Mundo

Los 5 países donde está prohibida la Navidad y por qué

Cuando un país prohíbe o limita la celebración de la Navidad, esto puede tener efectos directos en su relación con el mundo y en su economía.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
24 de diciembre de 2025, 5:58 p. m.
Los 5 países donde está prohibida la Navidad y por qué
Los 5 países donde está prohibida la Navidad y por qué Foto: Juan David Herrera

La Navidad es una de las celebraciones más populares en el mundo, y muchas personas la viven como una época para compartir con familiares y amigos. Sin embargo, no todos los países permiten celebrarla libremente.

Navidad en los centros comerciales de Bogotá 2025
Navidad en 2025 Foto: Redes sociales

En algunos lugares, la festividad está prohibida o limitada por razones religiosas, políticas o culturales, y los cristianos solo pueden celebrarla de manera privada, mientras que cualquier manifestación pública puede tener grandes consecuencias, ¿Cuáles son estos países?

¿En qué países está prohibida la navidad?

Países Musulmanes

  • Tayikistán: Después de su independencia, el gobierno eliminó del calendario oficial cualquier celebración que no esté relacionada con el Islam, para reforzar la identidad islámica del país.
  • Brunéi: La aplicación de la sharía limita los festejos navideños visibles para la población musulmana, ya que la religión oficial considera que los rituales de otras religiones no deben ser practicados públicamente.
  • Somalia: El gobierno considera que la Navidad es incompatible con el Islam, por lo que su celebración está prohibida.
Corea del Norte amenazó a Estados Unidos de derribar aviones espía
 El régimen desalienta cualquier celebración religiosa que no sea controlada por el Estado. Foto: Getty Images / Bill Hinton

Países con control estatal

  • Corea del Norte: El régimen desalienta cualquier celebración religiosa que no sea controlada por el Estado. La Navidad no forma parte de las festividades oficiales y cualquier acto religioso independiente es visto como una amenaza al control del gobierno.
  • China: La Navidad no está prohibida en todo el país, pero en algunas regiones está limitada por razones políticas y sociales, buscando controlar la influencia de festividades extranjeras o religiosas en la población.
La Navidad más vigilada del país: así se consigue entrar al tour navideño de la Casa Blanca

Implicaciones

Cuando un país prohíbe o limita la celebración de la Navidad, esto puede tener efectos directos en su relación con el mundo y en su economía.

Por un lado, puede afectar el turismo internacional, ya que viajeros que esperan participar en festividades, mercados navideños o eventos culturales relacionados con la Navidad pueden optar por no visitar esos destinos. Esto significa una pérdida de ingresos potenciales para hoteles, restaurantes y comercios locales.

Noticias Estados Unidos

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?: tradiciones que van de generación en generación

Mundo

Nuevos enchufes en España; por qué son más seguros y qué pasará con los actuales

Mundo

¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad 2025?

Mundo

El momento en el que un médico golpea repetidamente a un paciente quedó grabado en un impactante video

Noticias Estados Unidos

Cambio importante en proceso de visas: la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses

Mundo

“Va a desaparecer”: Diosdado Cabello se enfrenta a Donald Trump en pleno evento público y amenazó a EE. UU.

Mundo

María Corina Machado emite alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

Loterías

Así puede participar en el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá: fecha, plan de premios y cómo comprar

Arcadia

Esta es la oración que debe realizar el 24 de diciembre de 2025 para la Nochebuena

Nación

Bogotá–Villavicencio: así funcionará la vía en temporada navideña, tenga en cuenta los horarios

Vitrina Navidad
Vitrina Navidad Foto: Adobe Stock

Además, la prohibición puede influir en la imagen internacional del país, proyectando una percepción de restricciones culturales o religiosas estrictas, lo que podría desalentar la inversión extranjera o limitar la cooperación con organizaciones internacionales que valoran la diversidad cultural.

Esta es la ciudad donde la Navidad dura los 365 días del año; así puede visitarla

La celebración de la Navidad en muchos de estos países se limita estrictamente a espacios privados, y cualquier manifestación pública, como eventos o decoraciones, puede acarrear consecuencias legales.

Esto demuestra que la Navidad no es solo una festividad religiosa, sino también un fenómeno cultural, en la que su aceptación o prohibición depende del contexto político, social y religioso de cada nación.

Mas de Mundo

Un menú casero y variado puede lograrse usando ingredientes comunes y fáciles de conseguir.

¿Cómo se celebra la Navidad en Estados Unidos?: tradiciones que van de generación en generación

La pérdida de un ser querido, un cambio de residencia, o un duelo amoroso, son causas frecuentes de depresión. Y en Navidad esas emociones de tristeza, ante un hecho como estos, pueden exacerbarse.

Los 5 países donde está prohibida la Navidad y por qué

Los enchufes cambiarán en España

Nuevos enchufes en España; por qué son más seguros y qué pasará con los actuales

Ciudad vieja de Quebec en Navidad

¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad 2025?

Narula ha sido suspendido, según informes.

El momento en el que un médico golpea repetidamente a un paciente quedó grabado en un impactante video

x

Cambio importante en proceso de visas: la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses

Diosdado Cabello

“Va a desaparecer”: Diosdado Cabello se enfrenta a Donald Trump en pleno evento público y amenazó a EE. UU.

Esto fue lo que dijo Machado.

María Corina Machado emite alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

Papá Noel sigue su mágica travesía por el mundo

🔴En vivo| Así avanza la ruta de Papa Noel por el mundo para celebrar la Navidad: llega a Ashgabat, Turkmenistán, en su travesía

x

Donald Trump habla en la edición 48 de los Kennedy Center Honors: se refirió a Sylvester Stallone: “No creo que él hubiera estado allí para mí, pero ahora sí lo estaría”

Noticias Destacadas