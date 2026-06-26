“Los derechos de las mujeres están en riesgo, incluso en las grandes democracias”: vicealcaldesa de París, Audrey Pulvar

Las mujeres deberían tener los mismos derechos sin importar dónde nacieron ni dónde desean construir su vida. Esa fue la premisa central que Audrey Pulvar, vicealcaldesa de París, planteó ante líderes de gobierno reunidos en Tánger, Marruecos, en el marco de la Cumbre Mundial de Alcaldes organizada por UCLG y apoyada por Open Society Foundations.

¿Qué hay detrás de las luchas de las mujeres que impulsan cambios sociales en el país?

Con una visión categórica sobre el momento político global, Pulvar alertó que los derechos de las mujeres se encuentran hoy bajo una amenaza que atraviesa fronteras e ideologías declaradas. “Estamos en el borde de un mundo muy peligroso”, afirmó la mandataria en diálogo con SEMANA. Además, señaló que el fenómeno no se limita a regímenes autoritarios, sino que alcanza a países reconocidos como grandes democracias.

“Los derechos humanos siempre son derechos humanos. Quienes los atacan, aunque se presenten con un rostro amable, siempre están contra la igualdad, la diversidad y la inclusión“, dijo.

En ese sentido, mencionó como ejemplos el papel de líderes como Donald Trump, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, cuyas políticas, a su juicio, representan retrocesos concretos en materia de igualdad de género a escala mundial.

Pulvar subrayó que los gobiernos que atacan los derechos de las mujeres son, con frecuencia, los mismos que niegan la evidencia científica sobre el cambio climático. Para la vicealcaldesa, estas dos posiciones no son casuales: responden a una misma lógica que ignora a las poblaciones más vulnerables.

El cambio climático, explicó, no impacta a todas las personas por igual. Sus efectos se amplifican sobre quienes ya enfrentan condiciones de mayor precariedad, y en esa categoría las mujeres ocupan, en la mayoría de los países del mundo, una posición desproporcionadamente expuesta: menores ingresos, menor acceso a recursos y mayor dependencia de entornos amenazados por el deterioro ambiental.

“Cuando el cambio climático aumenta, las condiciones y las capacidades de las mujeres para vivir disminuyen. Es un tema de justicia social y también es un tema de género“, señaló.

No es casualidad, agregó, que sean principalmente mujeres y jóvenes quienes encabezan los movimientos de incidencia climática a nivel global: son ellas quienes sufren de manera más directa las consecuencias de la inacción política.

Consultada sobre la situación en Colombia y en América Latina en términos generales, Pulvar fue cuidadosa en no pronunciarse sobre decisiones soberanas de los pueblos. Sin embargo, no ocultó su preocupación por lo que considera un “patrón regional alarmante”.

La funcionaria francesa recordó que el continente ya atravesó períodos de gobierno militar que no fueron buenos ni para las mujeres, ni para las personas en situación de pobreza, ni para las poblaciones afrodescendientes.

“Colombia es un pueblo libre que ha tomado la decisión que ha considerado mejor”, reconoció, pero reiteró que el “ascenso de la ultraderecha”, en cualquier latitud, históricamente ha representado retrocesos para todas las minorías y para todas aquellas personas cuya igualdad plena aún no está garantizada.

Su mensaje final fue de llamado a la vigilancia: “La ultraderecha sabe presentarse con rostros amables y discursos de proximidad. Reconocer su agenda detrás de esa imagen es, hoy, una responsabilidad política ineludible”.