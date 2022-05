“Los tenis no estaban puestos en sus pies”: padre de Debanhi Escobar sobre segunda autopsia

Desde que desapareció Debanhi Escobar, el rostro de la joven de 18 años se unió a los de cientos de mujeres desaparecidas en México. Días después fue encontrado el cuerpo sin vida de Escobar en medio de una cisterna de un motel y la lucha de su padre continúa pidiendo justicia y la verdadera razón del por qué su hija terminó en ese lugar.

Luego de que se encontrara el cuerpo de Debanhi, este lunes 2 de mayo se entregaron los resultados de la autopsia realizada por autoridades independientes. Esta sería la segunda necropsia que se le efectuó al cuerpo de la joven, pagada por su padre para llegar a resultados más precisos.

Ahora que salió el resultado del Gobierno, Mario Escobar, padre de Debanhi explicó en una rueda de prensa que había diferencias muy puntuales entre la realizada por entidades estatales y la organización independiente.

“Los tenis no estaban puestos o ceñidos en sus pies... Eso es una puntual diferencia que por ahí podría echar abajo la versión de la persona que hizo la necropsia inicialmente”, explicó Escobar en medio de su intervención, haciendo referencia a que cuando se encontró el cuerpo de la joven, este no tenía los zapatos bien puestos como una de las diferencias entre ambas necropsias.

Y agregó: “si ella se hubiese caído, se hubiera caído con los tenis. Para quitarse los Converse que ella usaba se hubiera tenido que sentar a desamarrar las agujetas”, argumentando que para él, la muerte de su hija no fue un accidente, sino que esta habría sido asesinada.

Aunque en su intervención no entregó más detalles sobre los resultados encontrados, Escobar también recalcó que el segundo informe iba a ser entregado a la Fiscalía de Nuevo León, estado que lleva el caso, con el objetivo de llegar a encontrar la verdadera causa de muerte de su hija.

Entre tanto, Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios, aseguró anteriormente que se observaron varias lesiones que tenía el cuerpo de la joven, aunque es necesario precisar que las agresiones sexuales no siempre dejan alguna señal en el cuerpo. Por lo tanto, no es tan sencillo afirmar si hubo o no una agresión sexual. Esto deberá ser construido de manera interdisciplinar, explicó.

En futuro las autoridades podrán determinar, basando en los testimonios, videos y entrevistas, si Debanhi fue realmente víctima de un abuso sexual antes de su muerte. Por su parte, la Fiscalía, no ha logrado concluir cómo se ocasionaron las lesiones en el cuerpo de la mujer, antes de caer en la cisterna donde fue encontrada muerta.

La fiscal Núñez dice que las investigaciones se están haciendo en busca de saber si hubo omisión durante la verificación del lugar donde fue encontrada la mujer fallecida. Ya que se había visitado el sitio en cuatro ocasiones, en las que no se encontró el cuerpo y seguía desaparecida Debanhi.

Los medios de comunicación mexicanos obtuvieron los videos de cámaras de seguridad de la zona donde se encontró a la joven de 18 años. En todos estos videos se ve cómo Debanhi camina por el lugar completamente sola.

“Los videos que vieron ustedes... no revelan que ella hubiera sido seguida, acechada, acompañada, perseguida en los momentos que tenemos registro hasta este momento”, dijo el vicefiscal del caso; sin embargo, se habrían encontrado más elementos que están siendo estudiados para poder saber qué sucedió después de que Debanhi se bajó del carro y entró al motel.

Los videos muestran cómo la joven entra corriendo al motel el 9 de abril, gracias a una cámara de seguridad que estaba ubicada en un restaurante de la zona. La última imagen que se conoció de Debanhi fue casi a las cinco de la mañana acercándose a la zona donde finalmente fue encontrada muerta.