Madre ucraniana escucha por primera vez la voz de su hijo, a quien creía muerto: el video se volvió viral

El soldado ucraniano, que se daba por muerto desde hacía más de tres años, regresó de su cautiverio.

Redacción Mundo
8 de febrero de 2026, 2:47 a. m.
La madre recibió la llamada de su propio hijo a quien creía muerto
La madre recibió la llamada de su propio hijo a quien creía muerto Foto: Telegram: @kozytskyy_maksym_official

Durante el intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia, realizado el pasado 5 de febrero, un militar oriundo de la aldea de Velykyi Doroshiv, Nazar Daletsky, quien había sido dado por muerto en combate en la región de Járkov durante más de tres años, fue devuelto a Ucrania.

Así lo anunció el consejo del pueblo de Kulykivska, en el distrito de Lviv.

“Este es un milagro, sostenido gracias al coraje, la fe y el amor de quienes nunca dejaron de esperar. Es un recordatorio para cada uno de nosotros de que, aunque exista la más mínima esperanza, vale la pena aferrarse a ella”, dice el mensaje.

En mayo de 2022, Nazar dejó de comunicarse con sus familiares, quienes dieron por hecho que el soldado se encontraba desaparecido.

Posteriormente, la familia fue informada de su fallecimiento en el distrito de Kup’yansky, en la región de Járkov, el 25 de septiembre de 2022, el día de su cumpleaños.

En julio de 2025, un soldado que había sido liberado del cautiverio informó que Nazar estaba vivo. En agosto, otro soldado confirmó esta información y, en octubre, un tercero, mientras los familiares seguían a la espera de confirmar la noticia.

El pasado 5 de febrero tuvo lugar un nuevo intercambio de prisioneros entre Ucrania y la Federación Rusa. Un total de 157 ucranianos regresaron a casa, tanto militares como civiles, según reporta el diario NV.

Soldados Ucranianos
Soldados ucranianos Foto: Getty Images

Entre los liberados se encontraba Nazar Daletsky, quien decidió llamar a su madre y compartir la noticia. La mujer, emocionada, recibió la llamada y, exaltada, comenzó a llorar.

Como declaró posteriormente el Estado Mayor de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra (KSHPVV), en esta ocasión fue posible repatriar a ucranianos condenados por Rusia, y se indicó que el defensor de Ucrania liberado más joven tiene 23 años.

La madre de Nazar no fue la única en recibir buenas noticias. Iván Roman también recibió un mensaje del Ejército ucraniano, luego de no ver a su hijo desde 2022.

“¡Grité de alegría!”, contó a periodistas. “¡Vuelve! Incluso he hablado con él unos minutos”, exclamó.

Soldados ucranianos batallando cerca de Bájmut, en Ucrania, el 19 de abril de 2023. (Roman Chop via AP)
Soldados ucranianos batallando cerca de Bájmut, en Ucrania, el 19 de abril de 2023. Foto: AP

El hijo se llama Iván, como su padre. Fue capturado por el Ejército ruso en noviembre de 2022 en Vugledar, en Donbás, en el este de Ucrania.

Desde entonces, su padre acudió a casi todos los canjes, que por ahora son los únicos avances concretos en las relaciones entre los dos países en guerra desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

*Con información de AFP.

