El dictador venezolano Nicolás Maduro, reaccionó este martes con furia a los reportes internacionales que señalan un presunto intento de sus aliados más cercanos de negociar su salida del poder. En medio de un acto transmitido por la televisión estatal, Maduro descalificó a los medios que difundieron la información y aseguró que el chavismo “está más unido que nunca”.

“Estaba escribiéndole a los mentirosos de los medios del mundo, presidente, que están todo el día atacando a nuestro pueblo. Son unos imbéciles, Delcy. Son unos imbéciles”, dijo Maduro dirigiéndose a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien lo acompañaba en el evento.

“Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas, y a todos sus medios, portales y agencias. Hoy el alto mando político militar de la revolución estamos más unidos que nunca en defender nuestra patria. ¡Imbéciles!”, agregó el mandatario entre aplausos.

(VIDEO) "¡Son unos imbéciles!" El Presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez respondieron al @MiamiHerald, calificando de intrigas sus afirmaciones de que la vicepresidenta había presentado una propuesta a EEUU para un gobierno sin Maduro. pic.twitter.com/h9ya2VbzIf — Luigino Bracci Roa (@lubrio) October 16, 2025

Negociaciones buscarían un "madurismo sin Maduro" | Foto: AFP

Las declaraciones de Maduro llegan después de que el diario Miami Herald revelara que funcionarios venezolanos, encabezados por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, habrían mantenido conversaciones con mediadores de Catar y con representantes de Estados Unidos para explorar una posible transición política “sin Maduro”, con el objetivo de garantizar la continuidad del chavismo en el poder.

Durante el acto, el dictador intentó restar importancia a los rumores y se mostró sonriente mientras dialogaba con Delcy Rodríguez. “Que ningún imperio decadente piense que puede con nuestro pueblo”, afirmó. “Estamos más unidos que nunca para defender nuestra soberanía y nuestro derecho al futuro”, añadió.

Según el reporte, las negociaciones incluyeron dos propuestas formales presentadas este año, en abril y septiembre, en las que se planteaba la renuncia de Maduro a cambio de inmunidad judicial y la posibilidad de permanecer en Venezuela. En ese escenario, Delcy Rodríguez asumiría la presidencia y el general retirado Miguel Rodríguez Torres, actualmente exiliado, encabezaría un gobierno de transición con el respaldo de Washington.

Delcy Rodríguez y Donald Trump | Foto: Getty Images

Los informes también señalan que, como parte del pacto, Venezuela reduciría su cooperación con Rusia, Irán y China, reabriría el sector energético a empresas estadounidenses y permitiría su participación en la industria petrolera y minera.

Sin embargo, en Washington la propuesta fue recibida con escepticismo. Funcionarios cercanos a Donald Trump calificaron la idea de un “Cartel lite”, es decir, una versión suavizada del régimen actual que buscaría preservar su estructura criminal bajo una nueva apariencia. Legisladores republicanos como Marco Rubio descartaron cualquier tipo de negociación que no implique la salida total del chavismo del poder.