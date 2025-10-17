Suscribirse

Maduro se dirigió, en “inglés”, a Donald Trump; esto le dijo

No es la primera vez que el mandatario venezolano hace el intento de comunicarse en otro idioma y es motivo de burlas en redes sociales.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

17 de octubre de 2025, 9:43 p. m.
El dictador Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump.
Maduro se dirigió en “inglés” a Donald Trump: “Not war, yes peace” | Foto: AFP y AP, respectivamente.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de un discurso en un evento del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz hizo un llamado al gobierno estadounidenses, pidiendo la paz, para evitar “una guerra en el Caribe y en Suramérica”.

En su intervención, reitera la frase “no a la guerra”, y, al hacer un mensaje al pueblo estadounidense, decidió expresar la misma frase, pero en inglés: “Not war, yes peace”.

Contexto: Trump confirma que Maduro “ha ofrecido todo” para evitar la invasión a Venezuela

Al no estar seguro, al mandatario preguntó al público si lo que acababa decir estaba bien dicho, y, cuando se lo confirmaron, repitió, “Not war, yes peace on the people United States”, lo que fue motivo de risa para muchos de los ahí presentes.

Sin embargo, a las declaraciones le siguieron una ronda de aplausos, que animaron al presidente a seguir diciendo: “Plis, plis, plis”. Después de la ovación por parte de su público, Maduro volvió a repetir la frase antes dicha, esta vez agregando: “De parte the people bolivarian republic”, finalizando con una sonrisa y una última ronda de aplausos.

