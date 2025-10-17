El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de un discurso en un evento del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz hizo un llamado al gobierno estadounidenses, pidiendo la paz, para evitar “una guerra en el Caribe y en Suramérica”.

En su intervención, reitera la frase “no a la guerra”, y, al hacer un mensaje al pueblo estadounidense, decidió expresar la misma frase, pero en inglés: “Not war, yes peace”.

Al no estar seguro, al mandatario preguntó al público si lo que acababa decir estaba bien dicho, y, cuando se lo confirmaron, repitió, “Not war, yes peace on the people United States”, lo que fue motivo de risa para muchos de los ahí presentes.