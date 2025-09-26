Mano derecha de Marco Rubio publicó curioso mensaje tras revocatoria de visa a Gustavo Petro

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, publicó este viernes, 26 de septiembre, una curiosa imagen en sus redes sociales minutos después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciara que revocará la visa del presidente Gustavo Petro.

En sus redes sociales, el diplomático, mano derecha de Marco Rubio, posteó una imagen que alude a la “batiseñal”, un dispositivo que emite el logo de murciélago para llamar a Batman, pero con el logo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En la imagen se puede ver las palabras: “el quitavisas”, enviando un guiño tras la decisión de quitarle la visa al mandatario colombiano.

Petro dijo que pensó en prohibir la entrada a Colombia de Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., porque lo insultó.

El “insulto” al que se refiere es que Landau lo llamó “presidente comunista”.

“De Miami, donde solo han creado ideologías del odio que quieren imponernos, dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo. Y lo he pensado porque me insultó. Pero no soy igual que ellos”, dijo Petro en ese momento.

Polémica por vestimenta del presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Por su parte, Landau ya había publicado un misterioso mensaje en sus redes sociales en el que sugería quitarle la visa a un expresidente europeo tras conocerse más información sobre su respaldo a Nicolás Maduro.

Junto a la fotografía que generó debate en las redes sociales, Landau, aludiendo a la información sobre la supuesta conspiración del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para “sacrificar” a Maduro y organizar una transición de corte neochavista, planteó como propuesta la posibilidad de retirarle la visa al exjefe de Gobierno.

Estados Unidos revocó la visa de Petro, a quien acusa de “actos temerarios e incendiarios” durante una manifestación propalestina en Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

“El presidente colombiano @petrogustavo se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus actos imprudentes e incendiarios”, indicó este viernes el Departamento de Estado en un mensaje en X.

Gustavo Petro se dirigió a la multitud que estaba en la manifestación. | Foto: Tomado de las redes sociales.

Earlier today, Colombian president @GustavoPetro stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

El líder colombiano participó en una manifestación proPalestina que tuvo lugar en Nueva York, coincidiendo con la celebración de la 80 Asamblea General de la ONU.

En esa protesta, en la que se encontraba junto al cofundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, Petro se dirigió a los soldados estadounidenses para pedirles que no obedecieran las órdenes.