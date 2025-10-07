Suscribirse

María Corina Machado hace importante anuncio por el día de su cumpleaños y arremete contra Nicolás Maduro

La líder de la oposición venezolana celebra su cumpleaños desde un lugar desconocido, mientras algunos dicen que podría estar en la embajada estadounidense. Se desconoce aún su paradero.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 11:00 p. m.
Mensaje de María orina Machado en su cumpleaños
Mensaje de María orina Machado en su cumpleaños | Foto: Getty Images

La líder de la de la oposición, María Corina Machado, en el día de su cumpleaños, se refirió a la situación de Venezuela, en medio de un contexto de incertidumbre debido a la escalada del conflicto entre dicho país y Estados Unidos. Lanzó un mensaje de esperanza, asegurando que “incluso en los momentos más extremos, más duros, uno puede conseguir tanta paz y alegría”.

María Corina aprovechó la oportunidad para agradecer los comentarios de apoyo, manifestando que la había hecho sentir muy “querida y acompañada”, “y cada mensaje, cada palabra, cada audio, cada video, lo voy a guardar, atesorar conmigo toda mi vida”, siguió la lideresa.

Sin embargo, no todo fueron agradecimientos. En medio de su video también aventuró declaraciones sobre el país, diciendo que ha entrado en una fase “resolutiva”, porque, en sus palabras, “los venezolanos han aprendido a unir puntos y a entender cada una de las acciones que se aceleran cada día que pasa”.

Habló de “dos lados”, el de “los delincuentes”, que, de acuerdo con María Corina, “están cayendo en la desesperación y cada vez aceptan más que finalmente se acabó”, refiriéndose al gobierno de Nicolás Maduro.

Contexto: “Ni se te ocurra tocarla”: congresistas de EE. UU. advierten a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado

Y, por otro lado, está el lado “de las personas”, que en medio de la incertidumbre y la expectativa se han hecho un camino hasta donde están ahora. Así, la lideresa aseguró un buen futuro para los venezolanos.

La líder de la oposición María Corina Machado y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La líder de la oposición María Corina Machado y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

“Nosotros nos propusimos un objetivo, Venezuela será libre. Y arrancamos a hacerlo realidad. Y durante todo el camino nos dijeron que era imposible. Esos que le tienen miedo a la libertad, esos. Y nosotros los derrotamos en todos los campos”.

“Esos que hasta hace unos días decían que era imposible que se fuera Maduro, ya lo aceptan”, siguió María Corina.

Contexto: Edmundo González y María Corina Machado: “Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía”

Se refirió también a las personas que dicen que la transición de poder en Venezuela será brusca y dejará daños en país, a lo que ella responde que “seremos los venezolanos quienes cuidaremos la libertad y asegurarnos que nada ni nadie impida la construcción de esa nación luminosa, soberana, alegre, segura, a la cual regresen nuestros hijos”.

La abstención se hace visible en fotos y videos difundidos por la líder opositora.
Machado multiplica las denuncias sobre centros sin votantes en Caracas y otras regiones. | Foto: Getty Images

Aprovecho, igualmente, para conmemorar la próxima canonización de Madre Rendile y de José Gregorio, venezolanos, y dejó una oración sencilla para sus seguidores. “Toda la fuerza, avanzamos, es una lucha espiritual y vamos de la mano de Dios hasta el final”.

Contexto: El curioso detalle que publicó María Corina Machado sobre su propia cama: estallaron las especulaciones en redes sociales

Durante semanas ha circulado en redes sociales el rumor de que la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se refugia en la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, su paradero no ha podido ser confirmado por ningún medio de comunicación ni por ninguna autoridad venezolana ni estadounidense.

