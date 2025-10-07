La líder de la de la oposición, María Corina Machado, en el día de su cumpleaños, se refirió a la situación de Venezuela, en medio de un contexto de incertidumbre debido a la escalada del conflicto entre dicho país y Estados Unidos. Lanzó un mensaje de esperanza, asegurando que “incluso en los momentos más extremos, más duros, uno puede conseguir tanta paz y alegría”.

María Corina aprovechó la oportunidad para agradecer los comentarios de apoyo, manifestando que la había hecho sentir muy “querida y acompañada”, “y cada mensaje, cada palabra, cada audio, cada video, lo voy a guardar, atesorar conmigo toda mi vida”, siguió la lideresa.

🇻🇪 | María Corina Machado afirmó que la oposición entra en una fase de “resolución” y que “del lado de los criminales solo crece la desesperación, porque cada vez más personas aceptan que se acabó”. pic.twitter.com/TiVvk1d5ah — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 7, 2025

Sin embargo, no todo fueron agradecimientos. En medio de su video también aventuró declaraciones sobre el país, diciendo que ha entrado en una fase “resolutiva”, porque, en sus palabras, “los venezolanos han aprendido a unir puntos y a entender cada una de las acciones que se aceleran cada día que pasa”.

Y, por otro lado, está el lado “de las personas”, que en medio de la incertidumbre y la expectativa se han hecho un camino hasta donde están ahora. Así, la lideresa aseguró un buen futuro para los venezolanos.

La líder de la oposición María Corina Machado y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

“Nosotros nos propusimos un objetivo, Venezuela será libre. Y arrancamos a hacerlo realidad. Y durante todo el camino nos dijeron que era imposible. Esos que le tienen miedo a la libertad, esos. Y nosotros los derrotamos en todos los campos”.

“Esos que hasta hace unos días decían que era imposible que se fuera Maduro, ya lo aceptan”, siguió María Corina.

Se refirió también a las personas que dicen que la transición de poder en Venezuela será brusca y dejará daños en país, a lo que ella responde que “seremos los venezolanos quienes cuidaremos la libertad y asegurarnos que nada ni nadie impida la construcción de esa nación luminosa, soberana, alegre, segura, a la cual regresen nuestros hijos”.

Machado multiplica las denuncias sobre centros sin votantes en Caracas y otras regiones. | Foto: Getty Images

Aprovecho, igualmente, para conmemorar la próxima canonización de Madre Rendile y de José Gregorio, venezolanos, y dejó una oración sencilla para sus seguidores. “Toda la fuerza, avanzamos, es una lucha espiritual y vamos de la mano de Dios hasta el final”.