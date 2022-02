Más de mil ratas fueron encontradas en famoso almacén de cadena

En un Dollar City de Arkansas, Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) afirmó que, después de una inspección, se encontraron más de 1.100 roedores vivos y muertos en sus almacenes.

Durante la inspección de FDA también se hallaron excrementos de roedores, evidencia de roer y anidar, y productos almacenados en condiciones que no protegían contra estas condiciones insalubres, aseveró The New York Times.

Por lo anterior, la cadena de tiendas indicó el sábado anterior que se habían cerrado temporalmente más de 400 tiendas por el hallazgo de los ratas y otras condiciones insalubres en el centro de distribución. Además, se retiraron alimentos, suplementos dietéticos, cosméticos y otros productos.

“Nos tomamos muy en serio situaciones como esta y estamos comprometidos a proporcionar productos seguros y de calidad a nuestros clientes”, dijo Kayleigh Campbell, portavoz de Dollar Tree.

“Hemos estado cooperando plenamente con todas las agencias reguladoras en la resolución de este asunto y estamos en el proceso de remediar el problema”, aseguró.

La contaminación por roedores puede causar salmonela y enfermedades infecciosas, dijo la FDA. “Las familias dependen de tiendas como Family Dollar para alimentos, medicinas y otros productos, y esos artículos deben ser seguros”, afirmó en un comunicado Judith McMeekin, comisionada asociada de la Oficina de Asuntos Regulatorios de la FDA.

“Nadie debe ser sometido a productos almacenados en el tipo de condiciones inaceptables que encontramos en esta instalación de distribución (...) Estas condiciones parecen ser violaciones de la ley federal que podrían poner en riesgo la salud de las familias”, explicó.

Otro país pasa por una situación similar, pues recientemente en el Reino Unido se ha presentado un plaga de ratas ‘del tamaño de gatos’ que invade los inodoros de esta población.

Estas ratas de mal aspecto tienen huesos altamente flexibles que les permiten entrar en las tuberías, además de tener una gran capacidad de aguantar la respiración bajo el agua durante más de tres minutos. Se puede decir que estos animales cuentan con las condiciones ideales para albergarse en los sanitarios de los hogares.

“En este momento hay mucha comida para ratas, con fruta madura y cultivos de cosecha, por lo que la población de ratas está llegando a su punto máximo actualmente”, declaró Paul Bates, representante de Cleankill Pest Control, para el diario británico The Sun.

Por su parte, el Ayuntamiento de Norwich, en el este de Inglaterra, sugirió algunas recomendaciones a los ciudadanos para evitar esta problemática. Entre ellas, mantener la tapa del sanitario cerrada y bajar siempre la cadena antes de usarlo. Adicionalmente, advierten que las puertas de los garajes y las entradas deberían permanecer bien cerradas para que estos roedores no logren pasar.

Por otro lado, Reino Unido se prepara para una de las temporadas más frías en 30 años, por lo cual las ratas buscan comida y calor en los hogares. Cabe resaltar que esos animales se alimentan también de heces humanas y ratas muertas como su entrada principal, para luego ingresar al hogar en busca del plato fuerte con comida fresca de la casa y así completar su gran banquete.

Estos roedores de más de 30 centímetros pueden ocasionar daños en el cableado, ya que con sus dientes afilados rompen los cables de electricidad. Esta situación podría causar muchos daños, incluyendo un incendio. Entre sus fechorías también pueden dañar y acabar con el sistema interior de los automóviles.

Esta plaga no solo asusta a los habitantes de la vivienda, sino que también puede ocasionarles enfermedades y llegar a convertirse en una problemática de salud pública.