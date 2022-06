Nicolás Maduro le pidió una cumbre con Joe Biden al presidente de la Celac

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, solicitó este lunes al presidente argentino y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Alberto Fernández, que convoque una Cumbre del organismo donde participen los 33 países de la región y que cuente con la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“La Celac, presidente Alberto Fernández, presidida por usted, debe convocar una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para nuestros pueblos a una reunión cumbre, donde vayamos los 33 países de América Latina y el Caribe, y sea invitado el presidente Joe Biden a escuchar la dignidad de nuestros pueblos y de nuestras historias”, dijo Maduro desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, según el diario Diario Vea.

Esta solicitud la hizo tras reiterar su rechazo a la decisión de Estados Unidos de excluir de la IX Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Para Maduro, la convocatoria de una Cumbre de la Celac será una forma “de iniciar un nuevo camino como planteaba este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en las reflexiones que ha venido haciendo las últimas semanas, la necesidad de un nuevo organismo, en el que participen sin exclusión todos los países de América, nuestra América”, subrayó.

Asimismo, agradeció al presidente mexicano López Obrador por el hecho de no haber asistido a la Cumbre.

“Todo el apoyo que ha enviado él (López Obrador) en las últimas semanas de abandonar el mundo de las sanciones, de los bloqueos, de las exclusiones, de la discriminación. Lo que hace el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica es un acto de discriminación contra tres pueblos, contra tres gobiernos”, aseveró Maduro.

En este sentido, recalcó que la cumbre “es un fracaso total, no tiene agenda ni tema. No tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y a los asuntos de interés y de prioridad para los pueblos de las Américas”.

Maduro también manifestó que Estados Unidos metió “una puñalada” a la cumbre y la hará “fracasar”, por la falta de asistencia de algunos líderes de países americanos.

EE. UU. anuncia inversión privada por USD 1.900 millones para Centroamérica

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anuncia nuevos compromisos de inversión privada por 1.900 millones de dólares para el norte de Centroamérica, con el fin de generar empleo y contener la creciente migración, dijo el martes un funcionario de Gobierno.

“Se trata de nuevas inversiones de unas diez compañías”, entre las que se encuentran la gigante textil GAP, la de telecomunicaciones Millicom o la multinacional financiera Visa, y están destinadas para Honduras, Guatemala y El Salvador, explicó el funcionario en teleconferencia.

El anuncio se hará durante la Cumbre de las Américas que se desarrolla esta semana en Los Ángeles, donde la crisis migratoria regional es un tema clave en la agenda.

Harris mantendrá encuentros con mujeres emprendedoras, empresarios y la sociedad civil.

El plan será divulgado pese a que en esta cita continental no participan los presidentes de Honduras y Guatemala, por diferencias políticas. En tanto, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, aún no anunció si viajará.

Desde el inicio del Gobierno de Joe Biden, en 2021, las promesas de inversión de capitales privados gestionados por su administración en el denominado triángulo norte de Centroamérica totalizan 3.200 millones de dólares, tras un “llamado a la acción” de Harris al sector empresarial a formar parte de su plan.

“Estas inversiones” crean “empleos directos (...) en áreas que ayudan a las personas a prosperar y tener éxito económico. La vicepresidenta consideró que necesitábamos hacer una oferta de trabajo que aborde el espectro completo de necesidades y apoye a las personas en las diferentes facetas de sus vidas”, agregó el representante del Gobierno.

Harris, a quien el presidente Biden encargó ocuparse de la crisis migratoria que golpea a la región, centra su estrategia en generar oportunidades laborales para evitar que ciudadanos de Centroamérica dejen sus hogares en busca de empleo.

Según explicó el funcionario de la Casa Blanca, estas diez nuevas firmas se suman a otras 30 que ya están invirtiendo en esta parte de Centroamérica.

Con información de Europa Press y AFP