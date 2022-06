Niño de cinco años murió en un carro mientras su madre se alistaba para una fiesta de cumpleaños

Al parecer, el pequeño no logró liberarse del cinturón de seguridad, al que lo habían sujetado en el automotor.

Una tragedia ocurrió este lunes en Houston, Estados Unidos. Un niño de cinco años falleció luego de que su mamá lo dejara encerrado dentro de un vehículo, mientras ella se alistaba para la fiesta de cumpleaños de su hija.

Así lo reveló un oficial de la Policía a KTRK-TV, estación de televisión en Houston afiliada de CNN. De acuerdo con Harris, el carro con el pequeño adentro había sido parqueado al frente de la vivienda donde vive la familia.

Además, se indicó que el pequeño fue dejado en el automotor, mientras la mujer y su hija de ocho años entraron a la casa, olvidando al pequeño en el automóvil. Tan solo se acordaron del niño dos o tres horas después.

Aseguran que cuando se percataron de que el niño no estaba en la casa, sino en el carro, fueron a buscarlo pero este ya había fallecido, al parecer, debido a las altas temperaturas que se presentaron el lunes en Houston, que habrían alcanzado un máximo histórico ese día de 101 grados.

Los investigadores que quedaron a cargo del caso no descartan que el menor hubiese fallecido tras no haber logrado desabrocharse el cinturón al que estaba sujetado, pues no estaba familiarizado con el vehículo porque era un carro alquilado.

“La puerta no tenía ningún tipo de bloqueo de seguridad para niños ni nada por el estilo”, dijo el oficial Gonzales, según CNN.

Ola de calor se desplaza hacia el este de EE. UU. sin dar tregua

Una ola de calor que la semana pasada asoló buena parte del centro de Estados Unidos comenzará a moverse hacia el este con temperaturas peligrosamente altas, dijo este lunes 20 de junio el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El pronóstico para este lunes fue de un nuevo día temperaturas muy por encima de lo normal, cerca de récords o incluso por encima, desde las llanuras centrales del país hacia el medio-oeste superior.

“Un peligroso calor continuará haciendo titulares”, dijo el NWS en un aviso.

Las altas temperaturas comenzarán a desplazarse hacia el este el martes, por la región de los Grandes Lagos, con temperaturas máximas cercanas a los 35ºC, “entre 5 y 12 grados más que lo normal para la estación”.

En Chicago, la tercera mayor ciudad del país, se pronostican 37º para el martes.

La ola de calor se desplazará hacia el sureste el miércoles, con hasta 43°C en las costas del Golfo de México, sumado a una alta humedad.

Las altas temperaturas obedecen, según los meteorólogos, a una cúpula de alta presión, en cuyos bordes se desata un clima virulento con tormentas eléctricas, inundaciones repentinas y lluvias extremas.

El Parque Nacional de Yellowstone, el más antiguo de Estados Unidos, cerró la semana pasada debido a los daños causados por grandes inundaciones.

Las lluvias torrenciales y el deshielo desbordaron los ríos en apenas un par de días. El extenso parque se encuentra principalmente en Wyoming y alberga el géiser Old Faithful.

Unas 90 personas debieron ser rescatadas por helicópteros.

El parque anunció que reabrirá el miércoles su sector sur a los visitantes. Funcionarios del parque dijeron que otras secciones permanecerán cerradas por el resto de la temporada.

Mientras el calor abrasaba el suroeste del país, en Arizona, un incendio forestal que se abría pasó por la ladera de una montaña consumió cuatro edificios del Observatorio Nacional de Kitt Peak, pero al parecer no contenían telescopios u otros equipos científicos, dijeron las autoridades.

Entre tanto, las llamas tomaron el bosque estatal de Wharton, en el estado nororiental de Nueva Jersey, dijeron las autoridades.

El Servicio de Bomberos Forestales de Nueva Jersey dijo que el incendio, iniciado el domingo, había consumido hasta este lunes 2.900 hectáreas y que estaba contenido en un 45 %.

Los incendios forestales son comunes en el oeste de Estados Unidos durante el verano, pero son inusuales en el este del país.

Con información de AFP