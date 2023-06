“No, todo esto es un montaje”: un exanalista de la CIA asegura que Putin ‘orquestó’ el golpe de Estado de Wagner para recrudecer la guerra

Las duras imágenes que se vieron este fin de semana en Rusia habrían sido un montaje, según lo que piensa una exanalista de la CIA. “Es una falsa bandera clásica”, dijo Rebekah Koffler a Fox News el sábado, cuando ya se sabía el repliegue del grupo Wagner y de su líder a Bielorrusia.

Según Koffler, todo sería parte de una estrategia para que Putin aumente su poder político interno, en donde ha vivido convulsionados momentos tras la ofensiva contra Ucrania. “Ganará impulso, movilizará personal adicional y revitalizará su guerra contra Ucrania”, agregó.

Miembros de la compañía militar Grupo Wagner cargan un tanque en un camión en una calle de Rostov en el Don, Rusia, el sábado 24 de junio de 2023, antes de abandonar una zona en el cuartel general del Distrito Militar Sur de Rusia. Las tropas de Yevgeny Prigozhin que se sumaron en un alzamiento no serán procesadas y no se les ofrecerán contratos en el Ministerio de Defensa, según dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Tras el anuncio del acuerdo el sábado, Prigozhin ordenó a sus tropas que detuvieran su avance hacia Moscú y se retirasen a campamentos en Ucrania, donde han combatido junto a las fuerzas rusas. (AP Foto) - Foto: AP

“Putin quiere que creamos que es débil, que existe una amenaza constante de insurrección militar”, afirmó Koffler, retomada por el diario The Daily Mail. “Así que este es un pretexto para declarar la ley marcial, lo que Putin ya ha hecho. Hizo una enmienda hoy de que cualquiera que viole la ley marcial será encarcelado durante 30 días. Así que esto es una justificación para la movilización adicional de las fuerzas rusas para enviarlas a la picadora de carne en Ucrania. También es para demostrarle al presidente Biden que no, Rusia no es una amenaza. Rusia está en realidad, ya sabes, involucrada en su propia agitación interna. Pero todo esto es una distracción clásica y un Putin clásico”, agregó.

Los hechos, sin embargo, no parecen darle la razón a la analista. Su mano derecha, el poderoroso ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigu, podría tener las horas contadas. Durante largo tiempo, Serguéi Shoigu fue visto no solo como un aliado político Putin, sino como uno de los pocos amigos del jefe del Kremlin entre la élite rusa.

Pero su idilio amistoso y las décadas de carrera política de Shoigu ahora se encuentran ante su mayor prueba tras la sublevación fallida del jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, que criticó duramente la gestión de la invasión de Ucrania por parte del titular de Defensa.

En esta imagen tomada de un video, un vehículo blindado ruso, en una calle en Rostov del Don, Rusia, el 24 de junio de 2023. (AP Foto) - Foto: AP

Por el momento, Putin parece haber sobrevivido al motín tras la inesperada y efectiva mediación del líder bioelorruso Alexander Lukashenko. Pero, según las agencias internacionales, la posición de Shoigu se encuentra entredicho por la dureza sin precedentes de los ataques de Prigozhin contra él y su ministerio.

Prigozhin logró capturar el cuartel general del comando del sur del ejército ruso en Rostov-on-Don, base militar para la invasión de Ucrania y acusó a Shoigu de huir “como un cobarde”. El ministro de Defensa no estaba por ningún lado en ese momento y, hasta ahora, se encuentra totalmente desaparecido de la esfera pública. El líder de Wagner ya había acusado a Shoigu y al general Valery Gerasimov, comandante general de la campaña militar, de ser responsables de las muertes de “decenas de miles de rusos”, en el conflicto y de “entregar territorio al enemigo”.

“El gran ganador de la noche fue Lukashenko”, considera Arnaud Dubien, director del Observatorio Franco-ruso. “El gran perdedor fue Shoigu”. Pero antes incluso de que estallara la revuelta el viernes por la noche, Shoigu ya se encontraba bajo una inmensa presión por los ataques de Prigozhin y la falta de avances del ejército ruso.

Shoigu ha tenido una carrera de longevidad política inigualable en la Rusia postsoviética y su presencia en el centro del poder en Moscú es anterior a la del propio Putin. Proveniente de la región de Tuva, en el sur de Siberia, Shoigu es de los pocos dirigentes no étnicamente rusos que han ocupado un alto puesto en Moscú desde el colapso de la URSS.

¿Putin quedó minado?

El levantamiento del Grupo Wagner en contra del régimen ruso y del Kremlin, que inició con un llamado a ocupar varias zonas de Rusia el pasado viernes, de parte del líder del grupo, el mercenario Yevgeny Prigozhin, parece ser el principio de una nueva era para Putin, quien ha estado al frente del país desde el año 2000, de manera casi ininterrumpida.

¿Qué queda claro?

La información más reciente apunta a que, después de haber tomado una región como Rostov, el grupo Wagner ha iniciado una marcha atrás, después de que el mercenario y líder del grupo, Progozhin, hubiera negociado con el presidente de Bielorusia, Alexander Lukashenko, una tregua entre él y Putin.

Aún a pesar del posible retiro del Grupo Wagner y aunque el llamado a un golpe de Estado quede a mitad de camino, lo que pasó revela que el control interno de Putin se está desvaneciendo.

Es claro que Putin ya no puede controlar las bandas armadas rivales que él mismo incetivó a crear y esa aura de hombre inalterable se está disipando.

Es claro que Putin ya no puede controlar las bandas armadas rivales que él mismo incetivo a crear y esa aura de hombre inalterable se está disipando. Putin habló en medios este sábado sobre lo que está sucediendo. - Foto: AFP

La amenaza

Todo inició cuando Prigozhin advirtió el viernes que contaba con 25.000 efectivos decididos a llegar “hasta el final” y “destruir todo lo que se interponga” en su camino. “Estamos muriendo por el pueblo ruso, que debe ser liberado de quienes bombardean a la población civil”, afirmó, en referencia al destacado papel de los mercenarios en importantes batallas en Ucrania.

“Hay que poner freno a quienes tienen responsabilidad militar en el país”, insistió el jefe paramilitar, llamando a los rusos a unirse a sus tropas y a no oponer resistencia.

Aún a pesar del posible retiro del Grupo Wagner y aunque el llamado a un golpe de Estado quede a mitad de camino, lo que pasó revela que el control interno de Putin se está desvaneciendo. - Foto: AP

El jefe de Wagner afirmó el viernes que sus hombres fueron bombardeados por el ejército ruso cerca de la línea de frente con Ucrania y acusó al ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, de haber ordenado esos ataques.

Unas acusaciones que son una mera “provocación” y “no se corresponden con la realidad y son una provocación”, replicó el Ministerio de Defensa.

La debilidad de Putin

Lo que queda claro es que, tras el desarrollo de los hechos, se ha visto con claridad que el poder de Putin tambalea y que las muestras de fuerza frente a Ucrania, poco corresponden con la realidad interna del país.

Tal como lo revela la revista Foreign Policy, el hecho de que una fuerza de 25.000 mercenarios armados hubieran tomando el centro de comando operativo de Rusia para la guerra de Ucrania y hubiera avanzado con facilidad hacia Moscú, demuestra una posibilidad que no parecía posible para Putin, tras dos décadas de poder: la posibilidad de perder el control por fuerzas de su propio país.

De acuerdo con el análisis de Alexander Vindman, exdirector de asuntos europeos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, recogido por la revista Foreing Policy, este levantamiento se convirtió “en un golpe de estado en toda regla”.

Vindman asegura que es Ucrania quien se ve favorecido en este intercambio: “El mayor beneficiario de esta distracción es Ucrania, con Rusia perdiendo su guerra en Ucrania y abriendo un segundo frente en sus propios territorios”, dijo.

Más allá de Prigozhin

Prigozhin no es un líder carismático, ni un hombre influyente políticamente como Aleksei Navalny, al contrario, es un mercenario, reconocido por sus métodos sanguinarios que iniciaron en Siria, sin embargo, más allá de Prigozhin, los hechos demuestran que Putin es vulnerable y que su gobierno se puede desafiar.

El hecho de que miembros del Grupo Wagner hayan sido ovacionados por gente del común en la ciudad de Rostov-on-Don en el sur de Rusia y la llegada de Wagner sin mayor resistencia, muestra la posibilidad de una Rusia sin Putin. - Foto: AFP

El hecho de que miembros del Grupo Wagner hayan sido ovacionados por gente del común en la ciudad de Rostov-on-Don en el sur de Rusia y la llegada de Wagner sin mayor resistencia, muestra la posibilidad de una Rusia sin Putin.