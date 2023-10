Ola de furiosas protestas contra Israel y Estados Unidos alrededor del mundo ante inminente invasión de Gaza

Indonesia

Indonesia no tiene una relación diplomática formal con Israel y en el país no hay legación diplomática israelí. Yakarta ha sido un firme defensor de los palestinos.

Según el mandatario, se trató de un ataque que violó el derecho humanitario internacional, aunque la causa del incidente en el hospital al-Ahli Hospital no se ha determinado.

Las evaluaciones estadounidenses indican que la explosión no estuvo causada por un ataque aéreo israelí, como reportó en un primer momento el Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamás. Israel presentó evidencias de video, audio y de otro tipo que, según sostiene, prueban que la explosión fue causada por un cohete mal disparado por los insurgentes palestinos, que niegan responsabilidad alguna.

The Associated Press no ha podido verificar de forma independiente ninguno de los reclamos ni evidencias presentadas por las partes.