Olena Zelenska, primera dama de Ucrania, advierte del peligro de Rusia para el mundo

Olena Zelenska es una de las heroínas silenciosas que tiene la guerra. Debido al conflicto, tuvo que separarse de su esposo y salvaguardar su vida junto a la de sus dos hijos.

La cadena mundial de noticias CNN logró hacerle una entrevista, en la que le enviaron las preguntas por correo electrónico y ella las contestó. La conversación tuvo que hacerse de esta manera por medidas de seguridad, ya que ella es uno de los principales blancos que tiene el Ejército ruso tras su ofensiva militar contra Ucrania.

Ante esto, Zelenska respondió lo siguiente: “Si miras de cerca, queda claro que cada ucraniano es un objetivo para los rusos: cada mujer, cada niño. Los que murieron el otro día por un misil ruso [mientras] intentaban evacuar Kramatorsk no eran miembros de la familia presidencial, solo eran ucranianos. Entonces, el objetivo número uno para el enemigo somos todos nosotros”, se lee de manera textual en la respuesta que dio la primera dama a CNN.

También reveló la problemática de la migración de los niños de Ucrania debido al conflicto que se lleva a cabo desde finales de febrero.

“La mitad de nuestros niños se vieron obligados a irse al extranjero; miles resultaron heridos física y psicológicamente. El 23 de febrero [el día antes de que Rusia invadiera Ucrania], eran estudiantes europeos ordinarios con un horario y planes para las vacaciones”, se lee en la publicación de CNN.

Y es que la problemática de los menores de edad, sobre todo los que se encuentran en orfanatos ucranianos, es delicada. Bloqueados bajo las bombas o exiliados en países con una acogida desorganizada y con traficantes al acecho, decenas de miles de niños en orfanatos están en una situación “caótica”, aseguran expertos.

Ucrania es un caso fuera de lo habitual, con el mayor número de niños internados en Europa (al menos 100.000, según Acnur) en una vasta red, opaca y a menudo disfuncional, de orfanatos, internados o instituciones para discapacitados. Había “decenas de miles de niños viviendo en estas instituciones antes de la guerra, es enorme”, alerta Geneviève Colas, coordinadora del colectivo Juntos contra la Trata de Seres Humanos para Cáritas Francia.

Para la mayoría de ellos, la situación actual es “caótica”, confía Halyna Kurylo, representante en Ucrania del grupo de defensa de los derechos humanos Disability Rights Internacional (DRI). “Muchas instituciones fueron evacuadas de forma dudosa. Algunos niños fueron dejados de lado porque no se podían desplazar por su discapacidad. Algunos instituciones se fueron al oeste y se fusionaron con otras, sus instalaciones están sobreocupadas... Y en la confusión, los niños pueden perderse”, alerta.

El 25 de febrero, un recinto que acogía a 55 niños de hasta cuatro años en Verozel sufrió un bombardeo ruso. “Afortunadamente, los niños y el personal no estaban en el edificio”, explica Halyna Postoliuk, directora para Ucrania de la ONG Hope and Homes for Children.

La primera dama también se refirió en CNN sobre cómo pudieron evacuar a centenares de niños en medio de los bombardeos. “Primero, evacuamos a nuestros más vulnerables, niños con [cáncer], [aquellos con] discapacidad y huérfanos, a países que acepten aceptarlos para tratamiento y rehabilitación. La ruta principal pasa por Polonia, y desde allí a otros países europeos”, explicó Zelenska.

*Con información de AFP.

