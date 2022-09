¿Ovni? En video quedó grabado un extraño objeto en México

En TikTok se volvió viral un video en el que se aprecia en las alturas un extraño objeto volador que grabó una piloto en México, en momentos en que salía del Aeropuerto Internacional de Puebla Hermanos Serdán.

La piloto, de nombre Ilse, indicó que todo ocurrió exactamente cuando volaba entre las nubes de Puebla.

En el video, compartido en la citada red social, se aprecia al extraño objeto de color blanco, el cual algunos han relacionado con un supuesto ovni.

Sin embargo, hay quienes dicen que es normal ver objetos no identificados en el cielo de ese país.

“Mi vuelo era normal hasta que vi esto en el cielo”, escribió la piloto en el video compartido en TikTok.

Entre tanto, algunos usuarios comentaron en el video: “Estos días ha habido muchos avistamientos, ¿qué está pasando? (...); si no lo pudiste identificar y el radar tampoco, entonces viste ovni. Hay que decirlo sin miedo (...); Hay muchos videos de naves, qué estará pasando (...); No es la primera vez que los ves, y sabes bien qué es, pero no puedes decirlo así como otras cosas, por el contrato que firmas al ser piloto (...); Me siento preocupada he visto más de cinco videos así (...); Están haciendo muchos videos de esto”.

En días pasados, habitantes de Tijuana, Rosarito y Mérida, regiones de México, y también desde San Diego, en California, Estados Unidos, reportaron que en la noche del lunes 27 de junio aparecieron unas luces en el cielo, con lo que aseguran que se trata de avistamientos de ovnis.

Por lo tanto, varios usuarios de Twitter publicaron en esta red social videos e imágenes evidenciando lo que estaba sucediendo en el cielo de estas zonas.

En #Tijuana, internautas compartieron videos en donde según se veían OVNIS, lo cual quedó descartado por la propia autoridad.



La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez aclaró que la gente lo que observó la noche del lunes en el cielo eran luces de bengala. pic.twitter.com/EEtMzIFSJi — Azucena Uresti (@azucenau) June 28, 2022

De acuerdo con este tuitero, no era la primera vez que eso sucedía en el cielo de Tijuana, Baja California, ya que se tiene conocimiento de que en estas zonas de México y de Estados Unidos los avistamientos de ovnis han sido frecuentes durante los últimos cuatro años.

Por su parte, el periodista e investigador sobre los avistamientos de ovnis, Jaime Maussan, publicó en su cuenta oficial de Twitter una advertencia sobre esta presencia de los objetos voladores y de la vida extraterrestre.

“Lo que les puedo decir es que algo grande está por suceder”, aseveró en su trino.

Si no tuvo oportunidad de ver Tercer Milenio 360 Internacional por @amastv, le sugiero no se pierda la retransmisión y este pendiente de la investigación de los sucesos del día de ayer.



Lo que les puedo decir es que algo grande está por suceder:https://t.co/lc4o10eFbk — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) June 29, 2022

Marina de EE. UU. tendría más videos de ovnis, pero no los mostrará

La Marina de Estados Unidos habría confirmado en las últimas horas que posee más videos reales sobre avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis), pero no se permitirá que sean vistos por el público debido a un supuesto peligro de la seguridad nacional estadounidense.

Por medio de una respuesta formal a un blog especializado, la Marina de los Estados Unidos al parecer señaló que desclasificar otros videos dañaría la seguridad nacional, por lo que se van a abstener de mostrar otro material fílmico que poseen.

Cabe recordar que en el año 2020 este mismo grupo militar desclasificó tres videos en que se ven aeronaves de tecnología superior o fenómenos aéreos no identificados (UAP) volando de formas imposibles para una aeronave creada por el ser humano.

El anuncio al parecer se dio como respuesta a una solicitud de The Black Vault, un sitio web de transparencia para el Gobierno estadounidense, cuyos encargados realizaron la solicitud de desclasificación del material fílmico faltante por parte de organismos de inteligencia, pedido se llevó a cabo en el marco de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos.

La solicitud se presentó horas después de que la Marina hiciera públicos los primeros videos de ovnis en los que una fuente de gobierno asegurara que el material es 100 % real y que fue captado por cámaras que hacen parte del equipo de monitoreo de los aviones de combate de la Fuerza Aérea.

El objetivo de The Black Vault es que se logren conocer todos y cada uno de los videos que tiene los organismos de inteligencia en su poder y de los cuales se tiene total certeza de que son reales. Han pasado dos años desde aquel pedido y hasta ahora la Marina responde negativamente a esta solicitud.

“La divulgación de esta información dañará la seguridad nacional, ya que puede proporcionar a los adversarios información valiosa sobre las operaciones, vulnerabilidades y/o capacidades del Departamento de Defensa/Marina”, escribió en una carta de respuesta Gregory Cason, subdirector de la oficina de FOIA de la Marina a The Black Vault.

🛸El Pentágono desclasifica las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados #OVNI.



🇺🇸El Departamento de Defensa de #EEUU divulga ahora estos vídeos registrados en 2004 y 2015. pic.twitter.com/lERsa6idKZ — Noticias CMM (@CMM_noticias) April 28, 2020

Además, el subdirector explicó que la razón por la que se desclasificaron los videos que le dieron la vuelta al mundo. Según el funcionario, esta confirmación del material fílmico se da debido a que ya se encontraban filtrados a los medios de comunicación y redes sociales, por lo que no quedó más que avalar el material.

Cabe señalar que en la respuesta que recibió The Black Vault de parte de la Marina de Estados Unidos, en ningún momento se niega la existencia de otros videos en los que se evidencia la presencia de fenómenos aéreos no identificados.