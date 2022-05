“Paren la guerra contra las mujeres”: movilización en Nueva York a favor del derecho al aborto

Foto: Getty Images via AFP

Foto: Getty Images via AFP

Bajo consignas como “Paren la guerra contra las mujeres”, miles de personas manifestaron este martes en Nueva York su “rabia” contra las supuestas intenciones de la Corte Suprema de Estados Unidos de restringir el derecho al aborto, vigente desde hace casi medio siglo.

Decenas de organizaciones se dieron cita en la tribuna para arremeter contra esto y lo calificaron como “el mayor revés para los derechos de las mujeres en la historia” del país.

La fiscal del estado de Nueva York, la demócrata Letitia James, instó a la movilización general ante mujeres y hombres, muchos de ellos jóvenes, congregados en una plaza frente al Palacio de Justicia del Tribunal Federal.

Tras incitar a la audiencia, con el eslogan “Mi cuerpo, mi elección”, la fiscal hizo un llamado “a la acción” y anunció la creación de un fondo para permitir que mujeres de otros estados puedan llegar a Nueva York a abortar gratis.

Un borrador filtrado de la posible decisión que la Corte Suprema adoptará próximamente después de que varios estados hayan introducido cambios en las legislaciones locales para restringir o incluso prohibir el derecho al aborto, es “una alerta”, dijo la fiscal, que señaló que no es el momento de estar callados” y “debemos reaccionar”.

Miles de manifestantes se reunieron para condenar el texto filtrado de la Corte Suprema. - Foto: Getty Images via AFP

Se trata de “uno de los grandes combates por librar. No daremos marcha atrás, no volveremos a la época en que utilizábamos perchas metálicas. ¡Nunca más!”, gritó, tras reconocer que ella misma había recurrido al aborto en un momento de su vida.

“El derecho de controlar el cuerpo es un derecho fundamental”, recalcó ante una multitud dispuesta a dar la batalla por un derecho fundamental que lograron sus madres y abuelas en 1973.

Muchas jóvenes, vestidas de verde, el color que simboliza la lucha proaborto, portaban pancartas con mensajes como “El aborto es un derecho humano”; “Paren la guerra contra las mujeres”; “Los hombres son responsables por el 100 % de los embarazos no deseados”, o “Yo tendré menos derechos que mi madre”.

Dos mujeres llevan los mensajes "El aborto es un derecho" y "El aborto es atención sanitaria". - Foto: Getty Images

“Aborto seguro”

Para muchas mujeres, el posible final del derecho al aborto en partes de Estados Unidos plantea la posibilidad de verse obligadas a viajar cientos de kilómetros para acceder al procedimiento, o dar a luz en circunstancias traumáticas.

Kaytlin Bailey, de 35 años, antigua trabajadora sexual y fundadora y directora de la organización Old Pros, recordó a la AFP que “solo se puede prohibir el aborto seguro”, pues “nadie podrá impedir que las mujeres tomen sus decisiones reproductivas”.

Pero “independientemente de lo que digan los políticos o los legisladores, la decisión de si quedo embarazada es sagrada (...). Nadie me lo podrá quitar”, agrega. Para Saga Mc Ferland, de 30 años y madre de dos hijos, lo que “va a ocurrir es que las mujeres con medios van a seguir teniendo acceso al aborto (...) y la gente que no tiene medios se va a ver forzada a una real esclavitud como es una maternidad no deseada”.

Si la Corte Suprema de Estados Unidos, actualmente de mayoría conservadora, desmantela el marco legal que ampara el aborto a nivel nacional, dejaría en manos de los gobiernos regionales el derecho de legislar individualmente sobre uno de los temas que más polariza al país. La mitad de los estados, unos 26, han introducido o piensan hacerlo, nuevas legislaciones para limitar o incluso prohibir la interrupción voluntaria de los embarazos.

El último en sumarse a la lista fue Oklahoma este mismo martes, en el centro sur de Estados Unidos, cuyo gobernador Kevin Stitt anunció que firmó una ley estatal que limita el aborto después de las seis semanas de gestación, una de las normas más restrictivas del país.

El presidente demócrata Joe Biden instó este martes a la movilización de los electores para “elegir a candidatos favorables” al derecho al aborto en los comicios de medio término de noviembre.

*Con información de AFP.