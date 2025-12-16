Payaso Tuki Tuki fue asesinado a disparos: lo engañaron con una fiesta infantil y ya se sabe el supuesto motivo del crimen

Hay consternación en Perú por el asesinato de Rogers Gallegos Rodríguez, un reconocido animador de fiestas infantiles que era conocido como el payaso Tuki Tuki. Lo que más ha llamado la atención es la forma en la que lo engañaron para cometer el crimen.

Todo ocurrió el pasado 11 de diciembre en el distrito de Ate, en Lima. Al parecer, el día de los hechos el animador se encontraba con su equipo y recibió una invitación de último momento para un evento infantil, según el medio La República.

Rogers Gallegos Rodríguez, payaso Tuki Tuki. | Foto: API

Sin sospecha alguna, el joven de 28 años aceptó y acudió hasta el sitio acompañado de su DJ y su manager. Sin embargo, todo habría sido una trampa.

Al llegar hasta la vivienda, el payaso tocó el timbre y nunca le abrieron, por lo que llamó al número que antes lo había contactado. Una mujer le contestó y le dijo que estaba bañando a la supuesta cumpleañera, que en unos pocos segundos le abrían para que comenzara el show.

Fue en ese momento de espera que unos sicarios se acercaron en una moto y le dispararon a Tuki Tuki. La madre del artista le afirmó a La República que en la casa no había señal alguna de que se fuera a llevar a cabo una fiesta, por lo que todo apunta a que se trató de una trampa.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona del país peruano. | Foto: Getty Images

“Ella le ha hecho la camita a mi hijo”, dijo.

Además, a esto se suma que una de las personas que acompañaba al payaso y que sobrevivió al ataque relató que poco antes vieron una moto sospechosa y a un hombre vistiendo un chaleco naranja, quien sería uno de los sicarios.

Las autoridades tienen una hipótesis sobre los motivos del ataque. De acuerdo con medios de ese país, Gallegos Rodríguez habría estado siendo víctima de extorsiones y se negó a pagar el dinero.

De hecho, según sus familiares, hace cerca de cuatro meses que los delincuentes le exigieron una fuerte suma de dinero y lo intimidaron; en una oportunidad le lanzaron una granada a su casa.