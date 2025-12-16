Suscribirse

Payaso Tuki Tuki fue asesinado a disparos: lo engañaron con una fiesta infantil y ya se sabe el supuesto motivo del crimen

El reconocido animador de fiestas se encontraba con su equipo cuando se perpetró el crimen.

Redacción Mundo
16 de diciembre de 2025, 8:08 p. m.
Hay consternación en Perú por el asesinato de Rogers Gallegos Rodríguez, un reconocido animador de fiestas infantiles que era conocido como el payaso Tuki Tuki. Lo que más ha llamado la atención es la forma en la que lo engañaron para cometer el crimen.

Todo ocurrió el pasado 11 de diciembre en el distrito de Ate, en Lima. Al parecer, el día de los hechos el animador se encontraba con su equipo y recibió una invitación de último momento para un evento infantil, según el medio La República.

Sin sospecha alguna, el joven de 28 años aceptó y acudió hasta el sitio acompañado de su DJ y su manager. Sin embargo, todo habría sido una trampa.

Al llegar hasta la vivienda, el payaso tocó el timbre y nunca le abrieron, por lo que llamó al número que antes lo había contactado. Una mujer le contestó y le dijo que estaba bañando a la supuesta cumpleañera, que en unos pocos segundos le abrían para que comenzara el show.

Fue en ese momento de espera que unos sicarios se acercaron en una moto y le dispararon a Tuki Tuki. La madre del artista le afirmó a La República que en la casa no había señal alguna de que se fuera a llevar a cabo una fiesta, por lo que todo apunta a que se trató de una trampa.

“Ella le ha hecho la camita a mi hijo”, dijo.

Además, a esto se suma que una de las personas que acompañaba al payaso y que sobrevivió al ataque relató que poco antes vieron una moto sospechosa y a un hombre vistiendo un chaleco naranja, quien sería uno de los sicarios.

Las autoridades tienen una hipótesis sobre los motivos del ataque. De acuerdo con medios de ese país, Gallegos Rodríguez habría estado siendo víctima de extorsiones y se negó a pagar el dinero.

De hecho, según sus familiares, hace cerca de cuatro meses que los delincuentes le exigieron una fuerte suma de dinero y lo intimidaron; en una oportunidad le lanzaron una granada a su casa.

Por ello, todo apunta a que estas personas tomaron represalias. Todo esto está siendo materia de investigación y las autoridades adelantan las pesquisas para esclarecer lo que hay detrás de este crimen y dar con la captura de los responsables.

