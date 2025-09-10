Suscribirse

Mundo

“Pena de muerte”: Donald Trump estalla contra el asesino de la refugiada ucraniana Irina Zarutska y hace importante anuncio

En Carolina del Norte no se ha ejecutado a nadie desde 2006 por desafíos legales relacionado con los medicamentos utilizados para la inyección letal.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

10 de septiembre de 2025, 4:43 p. m.
Trump sobre el asesinato de la refugiada ucraniana
Trump sobre el asesinato de la refugiada ucraniana | Foto: Getty Images

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se volvió a referirse al brutal asesinato cometido contra la refugiada ucraniana Irina Zarutska en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, la noche del 22 de agosto. Por medio de un video se volvieron virales las imágenes de Decarlos Brown cometiendo el crimen, y en esta oportunidad, el presidente se enfrascó en que Brown debería recibir pena de muerte.

“El animal que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, que vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio” rápido “(¡no hay duda!), Y solo otorgó la pena de muerte. ¡No puede haber otra opción!” Expresó el mandatario estadounidense por medio de su red social Truth Social.

Brown cuanta con un extenso historial criminal que incluye condenas por robo a mano armada, hurto y allanamiento de morada.

El presidente Trump ya se había pronunciado sobre el crimen, culpando a los demócratas por la ola de crímenes violentos que azota a muchas ciudades del país. “¡Carolina del Norte, y cada estado, necesita “ley y orden”, y solo los republicanos lo lograrán!”, dijo el presidente en Truth Social.

Contexto: EE. UU. se comprometió a acoger 100.000 refugiados ucranianos

Además, llamó a Brown un “loco” y “un lunático”, en un mensaje el día lunes, después de que el video del crimen fuera lanzado el fin de semana y agregó que Zarutska fue “simplemente apuñalada brutalmente, ella solo está sentada allí. Entonces, son personas malvadas. Tenemos que poder manejar eso, si no manejamos que no tengamos un país”.

Refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada en un tren de Charlotte por un hombre con un amplio historial criminal.
Refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada en un tren de Charlotte por un hombre con un amplio historial criminal. | Foto: Montaje El País: Redes sociales

Por otra parte, la fiscal general Pam Bondi dijo que el departamento buscaría la pena máxima y que él “nunca más volvería a ver la luz del día como un hombre libre”.

El asesinato ha avivado el debate en cuanto al crimen en el país, “El horrible asesinato de la Sra. Zarutska es el resultado directo de políticas fallidas de lucha contra el crimen que priorizan a los criminales sobre las personas inocentes”, dijo Bondi el martes.

Contexto: Fiscal se quiebra al dar nuevos detalles sobre la muerte a puñaladas de ucraniana en tren de Charlotte

El asesinato ilustra la “epidemia de violencia y falta de vivienda” en los sistemas de transporte público de la nación, dijo el Secretario de Transporte, Sean Duffy, en cuanto al crimen. “Si los alcaldes no pueden mantener sus trenes y autobuses seguros, no merecen el dinero de los contribuyentes”.

Refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada en un tren de Charlotte por un hombre con un amplio historial criminal.
Refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada en un tren de Charlotte por un hombre con un amplio historial criminal. | Foto: Captura de pantalla

Un hombre llamado Brown fue arrestado, y la fiscalía de Carolina del Norte lo acusó de asesinato en primer grado. El martes se añadieron cargos federales, lo que podría resultar en una sentencia de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Contexto: El video que le da la vuelta al mundo: el brutal asesinato de Iryna Zarutska, mujer que escapó de la guerra en Ucrania

A pesar de que la pena de muerte es una posible condena para el asesinato en primer grado en Carolina del Norte, el estado no ha ejecutado a nadie desde 2006. Esto se debe, en parte, a desafíos legales relacionados con los medicamentos utilizados en las inyecciones letales.

