“Pena de muerte”: Donald Trump estalla contra el asesino de la refugiada ucraniana Irina Zarutska y hace importante anuncio

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se volvió a referirse al brutal asesinato cometido contra la refugiada ucraniana Irina Zarutska en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, la noche del 22 de agosto. Por medio de un video se volvieron virales las imágenes de Decarlos Brown cometiendo el crimen, y en esta oportunidad, el presidente se enfrascó en que Brown debería recibir pena de muerte.

“El animal que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, que vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio” rápido “(¡no hay duda!), Y solo otorgó la pena de muerte. ¡No puede haber otra opción!” Expresó el mandatario estadounidense por medio de su red social Truth Social.

Brown cuanta con un extenso historial criminal que incluye condenas por robo a mano armada, hurto y allanamiento de morada.

El presidente Trump ya se había pronunciado sobre el crimen, culpando a los demócratas por la ola de crímenes violentos que azota a muchas ciudades del país. “¡Carolina del Norte, y cada estado, necesita “ley y orden”, y solo los republicanos lo lograrán!”, dijo el presidente en Truth Social.

Además, llamó a Brown un “loco” y “un lunático”, en un mensaje el día lunes, después de que el video del crimen fuera lanzado el fin de semana y agregó que Zarutska fue “simplemente apuñalada brutalmente, ella solo está sentada allí. Entonces, son personas malvadas. Tenemos que poder manejar eso, si no manejamos que no tengamos un país”.

Refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada en un tren de Charlotte por un hombre con un amplio historial criminal. | Foto: Montaje El País: Redes sociales

Por otra parte, la fiscal general Pam Bondi dijo que el departamento buscaría la pena máxima y que él “nunca más volvería a ver la luz del día como un hombre libre”.

El asesinato ha avivado el debate en cuanto al crimen en el país, “El horrible asesinato de la Sra. Zarutska es el resultado directo de políticas fallidas de lucha contra el crimen que priorizan a los criminales sobre las personas inocentes”, dijo Bondi el martes.

El asesinato ilustra la “epidemia de violencia y falta de vivienda” en los sistemas de transporte público de la nación, dijo el Secretario de Transporte, Sean Duffy, en cuanto al crimen. “Si los alcaldes no pueden mantener sus trenes y autobuses seguros, no merecen el dinero de los contribuyentes”.

Refugiada ucraniana de 23 años, fue asesinada en un tren de Charlotte por un hombre con un amplio historial criminal. | Foto: Captura de pantalla

Un hombre llamado Brown fue arrestado, y la fiscalía de Carolina del Norte lo acusó de asesinato en primer grado. El martes se añadieron cargos federales, lo que podría resultar en una sentencia de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.